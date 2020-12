Gestrand in Engeland met Kerst: ‘Onwaarschijnlijk, hoe weinig je aan de ambassade hebt!’

Rosanne van Wijk

‘Mijn plan was om Kerst bij mijn ouders door te brengen in Apeldoorn’, zegt Rosanne van Wijk die al zeventien jaar in Londen woont. ‘Ik heb ze al een jaar niet gezien!’ Toen de KLM-vlucht van de 38-jarige binnenhuisarchitect afgelopen weekend werd geschrapt – last minute tijdens het inpakken − voelde zij opstandigheid bovenkomen. ‘Ik heb me altijd netjes aan de regels gehouden, maar nu dacht ik: ik ga gewoon.’ Van Wijk kocht een enkeltje Eurostar voor 218 euro, maar die treinverbinding werd maandagochtend ook geschrapt. ‘Ik heb nog uitgezocht of ik via Duitsland kon vliegen en treinen, maar dat werd zo’n omweg, dan stijgt de kans weer om besmet te raken. Mijn ouders zijn ook alweer in de zeventig.’ Van Wijk heeft nu maar opgegeven en blijft in Londen. ‘Ik ga wel wat naaien en negeer deze Kerst volledig.’

Rosanne van Wijk, interieurarchitect in Londen. Beeld Rosanne van Wijk

Livia Versprille

‘De meeste Nederlandse studenten zijn al weg. Maar ik moest afgelopen vrijdag nog een experiment afronden’, zegt de 24-jarige Versprille die promoveert in de psychologie aan de Universiteit van Cambridge. Zij had weken geleden een Easyjet-vlucht geboekt. Zondagochtend kreeg ze een mailtje: gecanceld. ‘Toen begon de chaos. Snel een overtocht geboekt op de veerboot vanuit Harwich, maar onderweg in de trein werd die ook gecanceld.’ De Eurostar-trein via de Kanaaltunnel was voor Versprille geen optie. ‘Ik probeer Londen te vermijden, vanwege het hoge aantal besmettingen daar.’ De promovendus zal de Kerst alleen vieren op haar kamer. ‘Ik ben vooral teleurgesteld in ons Ministerie van Buitenlandse Zaken. Die zeggen slechts: hou zelf het nieuws maar in de gaten.’

De Nederlandse Ph.D-student Livia Versprille in Cambridge, Engeland. Beeld Livia Versprille

Vincent van der Voort

Na zijn gewonnen WK-wedstrijd in het lege Alexandra Palace in Londen, kreeg darter Vincent van der Voort te horen dat hij niet meer terug kon naar Nederland. ‘Mijn vlucht was al geschrapt, maar mijn manager had een treinkaartje geboekt. Ook dat bleek niet meer mogelijk.’ Nu moet Van der Voort – alias Fast Vinnie – een week wachten in het spelershotel op de volgende ronde. ‘Ik heb nog geluk. Mijn collega Michael van Gerwen reed afgelopen weekend naar huis, maar besloot na 3,5 uur weer terug te rijden naar Londen. Wat terecht was.’ Volgens de 45-jarige darter uit Purmerend is het behoorlijk druk op straat in Londen en in het Hilton-hotel. ‘Ik train samen met Michael en ik blijf verder zoveel mogelijk op mijn kamer. Het is niet ideaal. Ik moet komende acht dagen zorgen dat ik niet ga sukkelen. Dat ik geen Netflix ga liggen kijken op bed.’

Vincent van der Voort tijdens het William Hill World Darts-kampioenschap in Alexandra Palace, London. Beeld BSR Agency

Rozemarijn Elise

‘Ik heb de afgelopen 8 weken voor een internationale tv-serie gewerkt als eerste camera-assistent’, zegt de 36-jarige Rozemarijn Elise. ‘In Nederland was er afgelopen maanden geen werk voor mij.’ Na twee weken quarantaine kon zij in Engeland aan de slag op een set waar iedereen drie keer per week werd getest. ‘De regels waren heel streng.’ Toen zij afgelopen weekend niet terug kon met de veerboot, belde de cameravrouw voor advies de Nederlandse ambassade. ‘Ongelofelijk, hoe weinig je aan die mensen hebt!’ Ze reed maandag naar de haven van Hull om het daar nog eens te proberen. Via Engelse vrienden kreeg ze het voor elkaar haar bestelbusje met cameraspullen te registreren bij een vrachtvervoerder. ‘Ik geloof dat het lukt. En zo niet, dan is mijn volgende optie een treinticket op donderdag.’ De Kerst hoopt zij door te brengen met de nieuwe coronahond en haar vriend.