Gestegen energieprijzen leiden tot hoogste inflatie sinds 2002

De temperatuur van een cv-ketel wordt lager gezet. De Europese prijzen voor aardgas en stroom stijgen snel. Beeld ANP

Jarenlang waren er onder beleidsmakers grote zorgen over het gebrek aan inflatie, wat de economische groei zou hinderen. Sinds het einde van de coronacrisis is het ‘inflatiespook’ helemaal terug. Door het onverwacht snelle economische herstel is er sinds het afgelopen voorjaar een grote vraag naar producten en diensten.

Daardoor lopen de prijzen van onder meer grondstoffen en transport op. Dat is te merken aan de sterk gestegen energierekening en aan de pomp, waar benzine voor het eerst meer dan 2 euro per liter kost. Ook de prijzen in de supermarkt stijgen.

Energieprijzen

Afgelopen vrijdag meldde het Europees statistiekbureau Eurostat dat de inflatie in oktober 4,1 procent bedroeg ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Sinds juli 2008 was de geldontwaarding niet meer zo hoog. Dat komt vooral door de sterk gestegen energieprijzen. Stroom en gas waren in oktober 23,5 procent duurder dan een jaar eerder. De kerninflatie, dus zonder de sterk schommelende prijzen van energie, voedsel, tabak en alcohol, steeg met 2,1 procent ten opzichte van een jaar eerder.

De grote vraag is hoe lang de huidige hoge inflatie aanhoudt, en of de rente gaat stijgen. De meeste economen denken dat de prijzen tot in de eerste helft van van volgend jaar blijven oplopen, om daarna te gaan dalen. De Europese Centrale Bank, die nog steeds honderden miljarden steekt in opkoopprogramma’s om de economie te stimuleren door de rente laag te houden, buigt zich in december weer over het beleid.

Het CBS hield bij de berekeningen rekening met het feit dat bepaalde sectoren door de coronacrisis minder transacties te verwerken hebben gekregen. In die gevallen, zoals bijvoorbeeld bij intercontinentale vluchten, is gekozen voor de ‘meest passende schattingsmethode’, aldus het statistiekbureau.