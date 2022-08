Gestage opmars atoomenergie – zelfs Japan denkt weer na over extra kerncentrales

De aanbouw van een nieuwe reactor bij de Tianwan-kerncentrale in Lianyungang aan de oostkust van China. Het land wil zeker 20 nieuwe kerncentrales bouwen. Beeld CFOTO / Future Publishing via Getty Images

Nucleaire energie is bezig met een opmars. Niet alleen wordt er nu al meer kernenergie opgewekt, diverse landen – waaronder Japan – hebben plannen om de productie van kernenergie nog verder op te voeren. De opwekking van atoomenergie kwam in 2021 op het hoogste niveau uit in twintig jaar. De 440 centrales in 32 landen leverden 2.736 terawattuur op, goed voor circa 5 procent van het wereldwijde energieverbruik. De komende jaren zal de opwekking van kernenergie toenemen, aangezien 15 landen plannen hebben om samen zeker 53 kerncentrales te bouwen. Door deze uitbreiding stijgt de opwekking van atoomenergie met 26 procent tussen 2020 en 2050, stelt het Internationaal Energie Agentschap. Deze uitbreiding valt echter in het niet bij de verwachte groei aan duurzame energie. In 2021 werd er al meer energie opgewekt met zonnepanelen en windmolens dan met kernreactoren. Hetzelfde geldt overigens voor waterkracht.

De uitbreiding van het aantal kerncentrales vindt vooral in Azië plaats. China heeft de meeste plannen en wil zeker 20 centrales bouwen. India heeft 7 nieuwe centrales gepland. Na de ramp in Fukushima was Japan tien jaar lang terughoudend met kernenergie, maar het land kondigde deze week aan enkele centrales weer in gebruik te nemen en na te denken over nieuwe centrales. Ook Turkije, Zuid-Korea, Iran en de Verenigde Arabische Emiraten willen nieuwe kerncentrales.

In Europa hebben Slowakije en Frankrijk kerncentrales in aanbouw en zijn er vergaande plannen in het Verenigd Koninkrijk. Ook Nederland denkt na over de bouw van nieuwe atoomcentrales. In Europa gaat de discussie als gevolg de gascrisis vooral over het langer openhouden van oude centrales. Duitsland houdt drie centrales mogelijk langer in bedrijf. De Belgische regering kan de voorgenomen sluiting van de kerncentrale van Doel per 1 januari 2023 nog terugdraaien.