Gesprekken tussen EU en Verenigd Koninkrijk gestaakt, Brexit-onderhandelingen in alles-of-nietsfase

EU-onderhandelaar Michel Barnier (midden) in Londen vrijdag, voorafgaand aan gesprekken met zijn Britse tegenhangers. Beeld EPA

De twee politici moeten nagaan of het nog zin heeft verder te onderhandelen. Om een deal mogelijk te maken zullen beide partijen water bij de wijn moeten doen. Mogelijk komen zondag de EU-ambassadeurs bijeen om te bepalen welke extra onderhandelingsruimte voor de lidstaten nog acceptabel is. ‘Het gaat nu om de laatste momenten’, stelt een betrokken EU-ambtenaar.

Vrijdagavond lasten EU-onderhandelaar Barnier en zijn Britse tegenpool een ‘pauze’ in. De voorwaarden voor een handelsakkoord ‘zijn niet vervuld’, stelden de twee in een gezamenlijk bericht op Twitter. ‘Grote verschillen’ blijven bestaan bij afspraken over eerlijke concurrentie, controle op die afspraken en de toegang van EU-vissers tot Britse wateren.

Terug naar politieke bazen

De ‘pauze’ volgde op twee weken van zeer intense onderhandelingen. Vrijdagochtend nog gonsde het van de geruchten dat die avond een deal mogelijk zou zijn. Dat Barnier en Frost nu teruggaan naar hun politieke bazen is omdat de hun eerder gegeven onderhandelingsruimte niet meer voldoet.

Von der Leyen en Johnson kunnen die ruimte oprekken. Johnson moet daarvoor zijn Tory-partij achter zich krijgen, Von der Leyen de lidstaten. Meerdere EU-landen, waaronder Nederland en Frankrijk, waarschuwden Barnier eerder deze week dat hij niet te veel mocht toegeven aan Londen.

De voornaamste knelpunten zijn al lange tijd bekend. De EU wil graag een brede handelsdeal met het Verenigd Koninkrijk, waarbij Britse en Europese bedrijven zonder heffingen en quota over en weer kunnen exporteren. De voorwaarde die de EU stelt is dat het Verenigd Koninkrijk niet Britse bedrijven gaat bevoordelen met staatssteun of lagere milieu- en sociale standaarden. De Britten eisen dat EU-vissers straks aanzienlijk minder vangen in de Britse wateren.

Dreigende chaos

Zonder handelsakkoord dreigt er vanaf 1 januari chaos aan de grenzen tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU, met zware gevolgen voor de economie, vooral die van de Britten. Vanaf die dag valt de handel (zonder akkoord) terug op de basale internationale handelsregels. Dat betekent zware douanecontroles, quota, importheffingen, zeer beperkte luchtvaart en transport en grote problemen op de financiële markten.

Het Verenigd Koninkrijk verliet de EU op 1 februari. Tot eind dit jaar geldt een overgangsregeling, waarin de Britten nog gewoon toegang hebben tot de EU-markt. Vanaf 1 januari is de transitieperiode voorbij en ze kan niet meer worden verlengd.