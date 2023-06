Gesprekken over landbouwakkoord opgeschort, kabinet praat vanavond met LTO

Sjaak van der Tak (LTO) verlaat Villa Ockenburgh na afloop van een overleg over het landbouwakkoord. De minister wil dat er voor de zomer een akkoord is. Beeld ANP

Al vanaf het begin verlopen de gesprekken over dit akkoord uiterst moeizaam. Het kabinet hoopt in samenspraak met de landbouwsector een toekomstperspectief voor boeren te schetsen terwijl de stikstofuitstoot wordt teruggedrongen. De deadline werd herhaaldelijk doorgeschoven. Halverwege mei dacht Adema dat het nog ‘weken’ zou duren.

De onderhandelingen zijn nog niet geklapt: veel hangt af van het gesprek dat LTO vanavond apart met het kabinet zal voeren, aldus Van der Tak. Naast Adema zal in ieder geval minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) aanschuiven. Onduidelijk is of ook premier Rutte aanwezig is.

Het gesprek zou op deze manier plaatsvinden op verzoek van LTO. Adema wil volgens Van der Tak sommige onderwerpen met meerdere kabinetsleden erbij bespreken, waarop LTO verzocht de gesprekken aan de hoofdtafel dan tijdelijk te pauzeren.

Landbouwminister Piet Adema noemt het opschorten van deze onderhandelingen ‘een verrassing voor iedereen’.

Vorige maand noemde LTO vier punten waar de onderhandelingen op vastzaten: de vergoeding voor agrarisch natuurbeheer, ‘bescherming’ van boeren die zich niet laten uitkopen, de regels voor grondgebruik en mestverwerking, en een oplossing voor de zogeheten PAS-melders – die laatste groep hoefde van de overheid geen vergunning aan te vragen, totdat de Raad van State oordeelde dat dit illegaal is.

Supermarkten

Aan de hoofdtafel zitten, naast vertegenwoordigers uit de agrarische sector, ook de provincies, vertegenwoordigers van de supermarkt- en levensmiddelenbranche en natuur- en milieuorganisatie LandschappenNL.

Het kabinet wil bijvoorbeeld dat supermarkten een steentje bijdragen door boeren meer te betalen voor hun producten. Ook dat is een heikel punt, blijkt uit uitspraken van minister Adema. ‘Sommige partijen, zoals ketenpartijen (supermarkten, veevoerbedrijven, red.), blijven écht achter’, zei hij begin mei.

Van der Tak houdt zelf 21 juni als absolute deadline aan en claimt ermee op te houden als het dan nog niet is gelukt. Als grootste landbouworganisatie is LTO cruciaal voor een akkoord. ‘Zonder LTO gaat het niet’, heeft Adema gezegd.

Organisaties als Agractie en de Nederlandse Melkveehoudersvakbond trokken zich echter al terug uit de gesprekken. Daarmee is het de vraag hoeveel een eventueel akkoord uiteindelijk waard is: grote groepen boeren zouden niet zijn vertegenwoordigd met de gezette handtekeningen.