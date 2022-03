Gesprek met Poetin levert niets op, Russische versterkingen mogelijk onderweg naar Oekraïne

Een vernielde kerk in Marioepol op 10 maart. Beeld AP

Een ‘moeilijke discussie’ van negentig minuten tussen de Franse president Emmanuel Macron, de Duitse bondskanselier Olaf Scholz en de Russische president Vladimir Poetin heeft zaterdag niets opgeleverd. Poetin toonde geen bereidwilligheid de oorlog te beëindigen en ging niet in op het verzoek om een wapenstilstand van de Europese regeringsleiders, aldus een woordvoerder van het Elysée.

Volgens de Oekraïense president Volodimir Zelenski zijn nieuwe Russische troepen onderweg nadat het Oekraïense leger 31 Russische tactische eenheden heeft uitgeschakeld. Volgens Zelenski is dit ‘een van de grootste verliezen voor het Russische leger in decennia’. Alleen al op vrijdag zouden vijf- tot zeshonderd Russische militairen zich hebben overgegeven. Ook zou inmiddels een derde Russische generaal zijn gedood. Zelenski meldde dat sinds het begin van de oorlog 1.300 Oekraïense manschappen zijn omgekomen.

Deze onbevestigde informatie van Oekraïense zijde kan niet onafhankelijk worden gecontroleerd: wel is duidelijk dat Rusland op verschillende fronten versterkingen voorbereidt. Denis Poesjilin, de leider van de door Rusland aangestuurde en bewapende separatisten in de regio Donetsk, kondigde op de Russische staatstelevisie aan dat ‘vele duizenden vrijwilligers’ uit het Midden-Oosten, die eerder samen met Rusland tegen Islamitische Staat vochten, op het punt staan zich bij zijn leger te voegen. Rusland zou in totaal 16.000 aanmeldingen hebben ontvangen van strijders uit het Midden-Oosten die met de Russen willen meevechten.

Belarus, de belangrijkste bondgenoot van Moskou in deze oorlog, stuurt vijf eenheden naar de Oekraïense grens. Volgens opperbevelhebber Viktor Goelevitsj is er geen sprake van dat deze troepen worden ingezet in Oekraïne, maar lossen ze al aan de grens gestationeerde tactische gevechtstroepen af. Tijdens de voorbereiding van de Russische invasie fungeerde Belarus echter wel als uitvalsbasis voor Russische soldaten, die zich onder het motto van militaire oefeningen op Belarussische bodem hadden verzameld.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat westerse konvooien die wapens naar Oekraïne brengen, kunnen worden aangevallen. Rusland ‘heeft de Verenigde Staten gewaarschuwd dat de wapens die vanuit een aantal landen en door de VS georkestreerd Oekraïne overspoelen (...) deze konvooien tot rechtmatige doelwitten maakt’, aldus de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Sergei Rjabkov.

In de stad Melitopol in Zuid-Oekraïne, de eerste stad die in het begin van de oorlog door Russische troepen werd veroverd, zijn zaterdag zo’n tweeduizend mensen de straat opgegaan om de vrijlating van hun burgemeester Ivan Federov te eisen. Federov zou volgens vrijdag door de Oekraïense regering vrijgeven videobeelden op klaarlichte dag door een tiental Russische militairen uit het stadhuis zijn gehaald. ‘Een nieuwe fase van terreur’, aldus Zelenski.

Bijna tweehonderd kilometer naar het oosten werd zaterdag de zevende poging gewaagd om burgers via een ‘humanitaire corridor’ te evacueren uit de havenstad Marioepol, die aan oostelijke zijde in Russische handen zou zijn. Eerdere evacuaties mislukten omdat de vluchtroutes onder vuur werden genomen.

Volgens Zelenski kunnen zijn troepen niet altijd ophouden met vechten – de val van deze strategisch gelegen stad zou een doorbraak zijn voor de Russische troepen die de zuidelijke kust proberen in te nemen – maar probeert het Oekraïense leger in Marioepol het staakt-het-vuren zo lang mogelijk vol te houden om de bevolking een kans te geven te vluchten. Of dat zaterdag lukte is onduidelijk, maar volgens de regionale gouverneur van de regio Donetsk kunnen door doorlopende beschietingen humanitaire hulptransporten de havenstad in elk geval nauwelijks bereiken.

Volgens hulporganisatie Artsen zonder Grenzen sterven burgers in Marioepol door gebrek aan medicijnen. Mensen tappen water uit verwarmingsbuizen af en koken het om iets te drinken te hebben. Volgens de gemeenteraad zijn de afgelopen twaalf dagen zeker 1.582 burgers omgekomen in de stad. De doden worden niet meer van straat gehaald, maar in haastig gegraven gaten op de plek waar ze zijn omgekomen begraven. In Marioepol zitten volgens de Oekraïense ambassade in Turkije 86 Turkse onderdanen, onder wie 38 kinderen, vast in een moskee die zaterdag onder vuur werd genomen. Het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) meldt dat meer dan zestig burgers hun toevlucht tot het plaatselijke kantoorgebouw van het Rode Kruis hebben gezocht. Over enkele dagen is echter ook het voedsel in het Rode Kruis-gebouw op, aldus ICRC op Twitter.

Ook rond hoofdstad Kyiv, die vanuit het noordwesten wordt aangevallen, wordt zwaar gevochten. Volgens het Russische persbureau Interfax zijn daar zaterdag een Oekraïense luchtmachtbasis en een munitiedepot vernietigd. Het Britse ministerie van Defensie verwacht binnen enkele dagen een groot offensief om Kyiv in te nemen. Zaterdag bevond de meerderheid van de Russische troepen zich op 25 kilometer van het stadcentrum.