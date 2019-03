Gesprek Femke Halsema met klein groepje ouders van het Cornelius Haga Lyceum ‘goede eerste opening’

De opkomst is bedroevend laag bij de tweede poging van burgemeester Halsema om het gesprek aan te gaan met ouders van het Cornelius Haga Lyceum. Zij en onderwijswethouder Marjolein Moorman hebben uiteindelijk toch een 'goed gesprek’ met de overgebleven ouders, verzekeren ze.

Nee, ze zijn niet gekomen om met de burgemeester in gesprek te gaan, zeggen de drie gesluierde vrouwen die tegenover Femke Halsema staan in een grote feestzaal. Ze komen zich alleen maar afmelden. Onder de enorme kristallen lampen is een fractie van de honderden rode stoeltjes gevuld. Aan de bar liggen stapels zoetigheden opgetast. Nu al staat vast dat het grootste gedeelte onaangeroerd zal blijven.

Het is Halsema’s tweede poging om met ouders van het Cornelius Haga Lyceum in gesprek te gaan over de ontstane situatie. Vorige week woensdag bracht Halsema naar buiten dat de AIVD signalen heeft dat er op de school ‘antidemocratisch onderwijs’ zou worden gegeven. Dinsdagavond liep een eerste ouderavond uit op een mislukking omdat er te veel ouders en sympathisanten van de veelbesproken scholengemeenschap kwamen opdagen. Toen niet iedereen naar binnen kon, besloten de aanwezigen en groupe te vertrekken.

Werkende ouders

Woensdagavond zal dat de gemeente niet overkomen. Party- en congrescentrum Rhone vlakbij station Sloterdijk kan honderden ouders aan. Maar nu is de opkomst juist bedroevend laag. Verrast daarover is de gemeente overigens niet. Via sociale media zijn woensdagmiddag al berichten verspreid van de ouderraad van het Haga Lyceum. Kom niet, is hun dringende advies aan ouders.

De drie vrouwen, waaronder een vertegenwoordiger van de ouderraad van het Cornelius Haga Lyceum, zijn dan ook alleen gekomen om kort toe te lichten waarom zovelen er niet zijn. ‘Wij zijn bijna allemaal werkende ouders, we moeten onze kinderen naar sport brengen. U kunt nu echt niet van ons verwachten dat we binnen een dag allemaal aanwezig kunnen zijn.’

‘Mag ik nu ook wat zeggen’, zegt de burgemeester als de vrouwen maar blijven doorpraten.

Na een tijdje is het stil.

Halsema moet even lachen. Dan, serieus: ‘Ik heb jullie nu twee keer uitgenodigd, ik wilde de avond toch maar door laten gaan.’

Samen met een groep ouders verlaten de drie vrouwen de zaal. Op de voorste twee rijen zijn nog zo’n dertig belangstellenden over, waaronder een paar kinderen. Medewerkers van de gemeente zijn zwaar in de meerderheid. Halsema kan het nu wel zonder microfoon af, ze laat de pers met zachte hand de zaal uit werken om in beslotenheid met het achtergebleven groepje te spreken.

Sluiten is luchtfietserij

Drukker is het eerder de dag op het Amsterdamse stadhuis, waar Halsema en onderwijswethouder Marjolein Moorman (PvdA) met de gemeenteraad over de kwestie debatteren. Daar gaan de twee ook in op het dilemma dat zij de afgelopen weken hebben gehad toen de AIVD hen berichtte over de ‘signalen’ op het Haga Lyceum. Dat ‘richtinggevende personen’ op de school banden zouden hebben onderhouden met het aan IS gerelateerde Kaukasus Emiraat. Natuurlijk zien zij de moeilijkheid dat de informatie die zij via de AIVD hebben gekregen niet heel concreet en verifieerbaar is. Dat iedereen meer feiten wil. ‘Maar die kunnen de diensten niet delen.’

Maar als je je afvraagt of je deze informatie Amsterdamse kinderen en ouders kan onthouden is het antwoord ineens heel simpel, leggen Halsema en Moorman uit. ‘Dat kan niet.’ Ze benadrukken dat de actie niet is gericht tegen islamitisch onderwijs, want dat is op veel basisscholen juist van uitstekend niveau. En ook het onderwijs op het Haga Lyceum zelf was volgens de inspectie van goede kwaliteit. De zorg gaat over de bestuurders van het Cornelius Haga Lyceum. ‘Die moeten opstappen.’

Voor de beslissing van de gemeente om de informatie openbaar te maken is in de Amsterdamse gemeenteraad brede steun. Discussie is er vooral over de vraag hoe de school moet worden aangepakt. Zo vindt de VVD in de raad dat de burgemeester de school maar met een beroep op de openbare orde moet sluiten. ‘Dat doen we ook als er in een pand drugs wordt aangetroffen, hier krijgen kinderen antidemocratisch gif toegediend. Wat ik eigenlijk nog veel erger vind’, zegt de Marianne Poot. Ook het Forum voor Democratie en het CDA vinden dat de gemeente het lyceum moet sluiten.

Maar volgens Halsema is sluiten luchtfietserij. ‘Ik heb in mijn brief al geschreven dat er volgens de AIVD geen acuut gevaar voor de openbare orde is.’ De burgemeester heeft simpelweg de bevoegdheid niet om de school te sluiten. De gemeente gaat al behoorlijk ver door alle subsidies en vergunningen op te schorten voor een school die dringend een groter gebouw nodig heeft.

Ook Femke Roosma, fractievoorzitter van GroenLinks, beschouwt alle oproepen tot sluiten slechts als ketelmuziek. ‘Als het bestuur vervolgens naar de rechter stapt, is de school binnen een dag weer open.’

Vrijwaring van extremisme

Denk-voorman Mourad Taimounti kiest de meest diplomatieke oplossing. Het bestuur van het Haga kan misschien tijdelijk een pas op de plaats maken. ‘Zolang het onderzoek naar hen loopt. Dan kan de school intussen open blijven en is islamitisch onderwijs in de gemeente gegarandeerd.’

Ouders en de moslimgemeenschap in de stad zouden de school over moeten nemen en zorgen dat het onderwijs gevrijwaard wordt van extremisme, vindt het stadsbestuur. ‘Maar vanwege de vrijheid van onderwijs kunnen wij daar zelf niet in treden.’

Met de bescheiden groep ouders die zij woensdag spreken hebben Halsema en Moorman uiteindelijk een goed gesprek, zeggen ze na afloop. ‘Er zijn veel vragen en er is boosheid. Maar ik zie dit toch als een goede eerste opening.’