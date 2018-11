Gesodemieter in 50Plus: de leeswijzer

Goedemiddag,

Omdat de boog niet altijd gespannen kan staan, maken wij ons vandaag op voor de buitengewone ledenvergadering van 50Plus, vanavond in Driebergen. Op wie moet u letten?

50PLUS

De leeswijzer

Soms, verhaalde verslaggever Frank Hendrickx eerder dit jaar, staat Henk Krol samen met Geert Wilders in de lift van het Kamergebouw. En soms is het dan zo’n dag dat 50Plus weer eens de pers heeft gehaald met een extravagante interne ruzie. ‘Ik ben jaloers op je, Geert’, zegt Krol dan sarcastisch tegen de PVV-voorman. ‘Een partij zonder leden is zo gek nog niet.’

Grote kans dat het ook vandaag weer zo ging, want de ouderenpartij maakt zich op voor een Poolse landdag. In Driebergen komen vanavond de leden in een extra ledenvergadering bijeen in een poging de rust te herstellen. Voor wie vindt dat het nieuws over de ouderenpartij allemaal wat onoverzichtelijk aan het worden is: op wie en wat moet u vanavond letten?

Geert Dales: Voormalig VVD-bestuurder die in mei aantrad als partijvoorzitter met de toen al omineuze belofte dat hij rust en stabiliteit zou komen brengen. Dat was vlak nadat de financiële commissie grotendeels was opgestapt, omdat er te weinig gedaan zou worden met de kritiek op de financiële boekhouding van het wetenschappelijk bureau. En ook vlak nadat in de afdeling Overijssel enkele leden bij een partijvergadering met elkaar op de vuist waren gegaan. Ook een vrouwelijk lid kreeg enkele kaakslagen. Eén van de slachtoffers kampte eind augustus nog met ‘een stukje gevoelloze onderlip', maakte NRC Handelsblad op uit interne correspondentie. Dales kwam dus als geroepen, dacht-ie zelf.

Henk Jan Verboom, Marc van Rooij en Helena Bosch: Drie bestuursleden die in het kader van Dales’ zoektocht naar rust en stabiliteit door hem nu uit het bestuur worden gezet. Mits de meerderheid van de leden hem daartoe vanavond het groene licht geeft. Volgens Dales zit er niks anders op: ‘Het gesodemieter moet afgelopen zijn.’ Volgens hem zijn er twee kampen in de zevenkoppige partijtop. Hij en drie andere bestuursleden staan lijnrecht tegenover de overige drie. Dales heeft een waslijst aan klachten over het drietal. ‘Er wordt vertrouwelijke informatie gelekt, ze stoken, ze beledigen. En elk initiatief om dit uit te bannen, loopt dood.’ In de officiële ‘ontslagmotivatie’, gepubliceerd op de website van de partij, maakt Dales verder gewag van onder meer ‘extreem e-mailgedrag, regelfetisjisme, het creëren van problemen die voorkomen hadden kunnen worden en een manifest gebrek aan collegialiteit'. Dales: ‘Wie het niet met eigen ogen gezien heeft, kan zich geen voorstelling maken van de absurditeit'.

De vraag is wel of Dales zijn hand niet overspeelt. De drie op hun beurt zijn niet van plan zich zomaar weg te laten sturen. Zij mobiliseren de leden om juist van Dales en diens medestanders af te komen. ‘Het wordt een enorme bende’, blikt dissident en luitenant der eerste klasse Henk Jan Verboom in het AD alvast vooruit naar vanavond.

Bestekla: Klacht van de vorige partijvoorzitter, Jan Zoetelief, die Dales nog waarschuwde voor het wespennest waarin hij zich begaf. ‘Ik heb geen mes, maar een hele bestekla in mijn rug.’

Het wetenschappelijk bureau: Hoewel de partij in het voorjaar de klachten over de boekhouding van het wetenschappelijk bureau verre van zich wierp (‘Opgeblazen fake news'), had Dales na zijn aantreden weinig tijd nodig om te concluderen dat er toch iets mis was. Hij nam prompt drastische maatregelen en zette het hele wetenschappelijk bureau buiten de deur - een unicum in de Nederlandse politieke geschiedenis. Het verzet daartegen van de weggestuurde ‘wetenschappers’ strandde deze week bij de rechter: Dales mag zijn gang gaan. Maar voor een deel van de leden blijft het een omstreden besluit waarover het laatste woord nog niet is gezegd.

Gedragscode: Om de eindeloze stroom aan conflicten een halt toe te roepen, presenteerde Dales begin oktober een gedragscode voor 50Plus-leden. Wie lekt naar de pers of ‘bij een intern meningsverschil zó twintig mensen in de cc zet’, kan straf tegemoetzien. In het ergste geval volgt royement. Gezien de aanhoudende stroom e-mails vanuit beide kampen richting de media, heeft nog niet iedereen de gedragscode gelezen.

De politieke achtergrond van alles: Die is er niet. En dat is meteen ook het unieke aan de verwikkelingen. Intern debat in partijen is zo oud als de politiek. Maar meestal hebben die toch op een of andere manier iets te maken met de politieke koers. 50Plus-watchers zoeken daar vergeefs naar. Terwijl het ruziën doorgaat over baantjes, declaraties, bevoegdheden, e-mails en oude vetes blijft de partij het roerend eens over de AOW, de pensioenkortingen, de stijgende zorgkosten, de strijd tegen de eenzaamheid en andere kernpunten.

Dat is ook de reden waarom de machtsstrijd grotendeels voorbij lijkt te gaan aan de volksvertegenwoordigers op het Binnenhof, onder leiding van Henk Krol. Die probeert zich amechtig buiten de ruzies te houden, al staat hij vierkant achter partijvoorzitter Dales.

Gevraagd naar de oorzaak van de aanhoudende onenigheid, deelde Krol eerder dit jaar wel zijn analyse van het gedrag van zijn partijgenoten met de Volkskrant: ‘Iedereen is ervaren bij 50Plus, maar niet iedereen is met de jaren ook flexibel gebleven.’

EN DAN DIT NOG

Verklaring bij het migratiepact

De coalitie is er bijna uit: Nederland blijft achter het VN-migratiepact staan, maar komt wel met een aanvullende verklaring om onbedoelde juridische consequenties te voorkomen. Zo hoopt Rutte III de angel uit het debat over het pact te halen.

Shell en de fiscus

Opschudding in de Kamer over het bericht in Trouw dat Shell in Nederland geen winstbelasting betaalt. Het bedrijf verdient miljarden op Nederlandse bodem, maar door gebruik te maken van legale aftrekposten weet het bedrijf volgens bronnen van Trouw de winstbelasting telkens op nul uit te laten komen. Shell ontkent, maar Kamerleden verdrongen elkaar vanochtend om er een debat over aan te vragen. Dat zal binnenkort volgen.

