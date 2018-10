Geslonken PvdA staat nog steeds vooraan bij toekenning bestuursposten

Ahmed Marcouch, burgemeester van Arnhem, doet zijn ambtsketting om. Beeld ANP

De score van de PvdA is nog beter dan in 2017, toen de partij 18 van de 97 nieuwe burgemeesters mocht leveren. In dat jaar scoorden alleen VVD en CDA meer benoemingen.

De PvdA handhaaft zich daarmee vooralsnog als bestuurderspartij naast VVD en CDA, op afstand gevolgd door D66. Volgens deskundigen speelt daarbij een rol dat de PvdA een traditie op dat gebied heeft, en dat veel potentiële bestuurders uit de partijgelederen recentelijk hun baan kwijtraakten. De fractie in de Tweede Kamer werd gedecimeerd, veel PvdA-wethouders keerden niet terug in het gemeentebestuur.

Van een weloverwogen strategie om partijgenoten aan bestuursbanen te helpen, is volgens partijvoorzitter Nelleke Vedelaar geen sprake. Burgemeesters worden aan de Commissaris van de Koning (CvK) voorgedragen door een vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad. ‘De partijkleur is daarbij niet zo relevant’, zegt politicoloog Geerten Waling, die een boek over lokaal bestuur schreef. ‘Nederlanders zijn geneigd de politieke geaardheid van hun burgemeester al snel te vergeten en meer op bestuurlijke kwaliteiten te letten.’

Niet de minste posten

Die nieuwe burgemeesters van PvdA-huize krijgen ook niet de minste posten. Sinds 1 januari 2017 gingen zes gemeenten met meer dan 100.000 inwoners naar een PvdA-lid. Arnhem – waar Kamerlid Ahmed Marcouch werd benoemd, Emmen, Zaanstad, Dordrecht en Groningen.

Dinsdagavond kwam daar Westland bij, waar Bouke Arends – nu nog wethouder in Emmen – door de vertrouwenscommissie is voorgedragen. De PvdA levert daarmee de burgemeester in tien van de 31 gemeenten met meer dan 100.000 inwoners. Dat is evenveel als de VVD en twee meer dan het CDA.

Ook bij de benoemingen van Commissarissen van de Koning doet de PvdA het bovengemiddeld goed. Twee van de drie laatst vrijgekomen posten gingen naar een PvdA-lid. Voormalig staatssecretaris Jetta Klijnsma is sinds december CvK in Drenthe, Hans Oosters, nu nog dijkgraaf, neemt in februari Utrecht over.

Nederland telt 380 gemeenten. Die hebben vrijwel allemaal een burgemeester die lid is van een partij. Slechts iets meer dan 2 procent van de bevolking is partijlid. De PvdA had volgens de laatste opgave ruim 45.000 leden, 1.100 minder dan in 2017.

Koning Willem-Alexander beëdigt Jetta Klijnsma, de nieuwe commissaris van de Koning in de provincie Drenthe. Beeld ANP