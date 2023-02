‘Geslacht is toch geen keuze?’, klonk het in radiospotjes. Wie zitten daar achter?

Met de Pride Walk tijdens Amsterdam Pride demonstreren de duizenden deelnemers voor gelijke rechten van mensen van alle geaardheden en genderidentiteiten. Beeld Joris van Gennip

Het duurde nog geen 15 seconden. Het behelsde niet meer dan een korte tekst die ietwat amateuristisch was ingesproken door een vrouw met Brabantse tongval. En het was slechts enkele dagen op de publieke omroep te horen. Je zou dus in elk geval kunnen stellen dat het radiospotje van Gendertwijfel, een collectief van conservatieve opiniemakers en organisaties dat fel campagne voert tegen een aangekondigde versoepeling van de transgenderwet, behoorlijk efficiënt was. Als tenminste het doel was om opschudding te veroorzaken.

Want de woorden ‘Geslacht is toch geen keuze?’ klonken nog niet met onverholen spot door de ether, of de verontwaardiging kon op sociale media al met bakken tegelijk worden opgeschept. De Stichting Ether Reclame (Ster), die de reclamezendtijd op de publieke zenders verkoopt, ontving tientallen klachten. Ook bij de NPO en de Reclame Code Commissie kwamen klachten binnen.

Ster-directeur Frank Volmer zag zich vrijdag genoodzaakt om enige openheid te verschaffen over de totstandkoming van het spotje en noemde de naam van de opdrachtgever: GezinsPlatform.NL.

Dat is een christelijke organisatie die in 2019 werd opgericht om ‘de belangen van het gezin te behar­tigen’ en sindsdien wordt gefinancierd door zo’n twintig initiatieven op bijbelse grondslag, van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS) tot patiëntenfederatie NVP en zorgverzekeraar Prolife.

Aanvankelijk richtte GezinsPlatform.NL zijn pijlen vooral op wetgeving die traditionele gezinswaarden zou bedreigen en media-uitingen waarin een al te losse seksuele moraal zou worden gepredikt. Zo diende de stichting herhaaldelijk een klacht in bij de Reclame Code Commissie tegen een campagne van Second Love, een datingsite voor mensen met een relatie die op zoek zijn naar een affaire.

Hij of zij of X

Maar al snel mengde GezinsPlatform.NL zich ook in het aanzwellende koor van actiegroepen die zich teweerstellen tegen vrijzinnige opvattingen over gender. De organisatie sprak zich onder meer uit tegen een Koningsspelen­lied van Kin­de­ren voor Kin­de­ren, dat in 2021 op basisscholen in heel Nederland werd gezongen. Dat lied bevatte de tekst: ‘Kijk hoe mooi, in de mix’/Hij of zij of X.’ Met dit ‘misbruik van de feestelijkheden’, oordeelde GezinsPlatform.NL, ‘wordt ons over de rug van kin­de­ren de gen­der­ideo­lo­gie opgedrongen.’

Vooral de aangekondigde wijziging in de transgenderwet, die het eenvoudiger maakt om een geslachtsverandering in het paspoort te laten doorvoeren, is de stichting een doorn in het oog. Die wet zou jongens en meisjes verleiden tot medische ingrepen waarvan ze de gevolgen niet zouden kunnen overzien en vermoedelijk later spijt krijgen. Ook zou de wet ervoor zorgen dat vrouwen zich straks niet meer veilig kunnen wanen in kleedkamers en blijf-van-mijn-lijf­hui­zen omdat iedereen die zichzelf met de wet in de hand als vrouw identificeert daar in de toekomst naar binnen mag. Beweringen waarvoor geen overtuigend wetenschappelijk bewijs bestaat, maar die niettemin vaak worden ingebracht door tegenstanders van de wetswijziging.

Vorig jaar maart verspreidde GezinsPlatform.NL in samenwerking met stichting Voorzij een folder over transjongeren. In een interview in het Reformatorisch Dagblad stelde vice-voorzitter Gerdien Lassche toen dat jongeren zich door sociale media en voorlichting op scholen laten beïnvloeden in hun gedachten over hun gender. ‘Het merendeel van hen zal niet zelf transgender zijn, maar krijgt deze gedachte wel aangereikt.’

Afgelopen september schaarde GezinsPlatform.NL zich ook achter de campagne van Gendertwijfel. Desgevraagd laat Yvonne Koopman, voorzitter van GezinsPlatform.NL, aan de Volkskrant weten dat haar organisatie niet de financier is van het radiospotje dat de afgelopen dagen te horen was. ‘Ons is alleen gevraagd om als opdrachtgever te fungeren, omdat wij een stichting zijn. Het was dus puur een administratieve handeling.’

Wie er wel voor het spotje heeft betaald, is onduidelijk. Over een eerdere abri-campagne tegen de transgenderwet verklaarde het collectief achter Gendertwijfel dat die was betaald door ‘bevriende ondernemers’. Wie die ondernemers waren, wilde het collectief niet zeggen.

In een eerdere versie van dit artikel werd gesteld dat GezinsPlatform.NL en stichting Voorzij een kritische folder over ‘transgenderisme’ verspreidden. Dat woord werd echter niet gebruikt in de folder, die over transjongeren ging.