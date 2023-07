Gesjoemel met mestboekhouding: inspectie onderzoekt mogelijke fraude met biogas

Een boer bemest een akker. Beeld Arie Kievit

De recherche van de NVWA doorzocht dinsdag ook twee woningen, meldt de dienst op zijn website. De administratie van de bedrijven, die gevestigd zijn in Groningen, Drenthe en Overijssel, is in beslag genomen. De NVWA verdenkt de bedrijven ervan biogas te produceren dat vervuild is met illegale, schadelijke stoffen. Om de fraude te maskeren zouden ze sjoemelen met hun mestboekhouding en facturen hebben vervalst.

De verdachte bedrijven maken groen gas in zogenoemde co-vergisters. Dat zijn biogasinstallaties die niet alleen dierlijke mest als grondstof gebruiken (monovergisting), maar het vermengen met andere reststromen organisch afval. Dit mengsel gaat vervolgens de vergistingsinstallatie in. Het residu dat overblijft na de biogasproductie heet digestaat. Biogasfabrieken zijn wettelijk verplicht dat te verbranden.

Strenge regels

Het gebruik van reststromen als grondstof voor co-vergisting is streng gereguleerd. Co-vergisters moeten op minimaal 50 procent dierlijke mest draaien. De andere helft mag bestaan uit andere organische stoffen als gras, schoon afval uit de voedingsmiddelenindustrie en speciaal daarvoor geteelde gewassen.

De strenge regels moeten voorkomen dat vergistingsbedrijven uit winstbejag stiekem schadelijk afval verwerken in hun co-vergisters. Het legaal verwerken van giftig afval is kostbaar voor de bedrijven die dat afval produceren. Kwaadwillenden proberen dit afval daarom als goedkope grondstof kwijt te raken op de zwarte markt. Mestverwerkers die illegale reststromen vergisten kunnen veel geld verdienen als ze hun vervuilde digestaat niet verbranden, maar mengen met dierlijke mest en als zodanig aan boeren verkopen die het op hun akkers uitrijden.

Gevaar voor volksgezondheid

Deze illegale praktijken vormen een grote bedreiging voor het milieu. Een vertrouwelijk onderzoeksrapport dat NRC in 2019 boven tafel kreeg, bevatte bijvoorbeeld de volgende passage over co-vergisters: ‘In deze fabrieken blijkt vaak helemaal geen maïsafval of gras bij de mest te worden gemengd, maar slachtafval, dioxine, zware metalen, afvalwater, verfslib en ander chemisch afval. De giftige stoffen komen zo terecht in de bodem, in het grondwater en in het voedsel. Zo troffen opsporingsdiensten een maïsveld aan waar sporen van xtc in de planten zaten. Afval van de verfindustrie verdween in een co-vergister, waarna het mengsel over het land werd uitgereden. Toen in het voorjaar de gewassen opkwamen, waren die niet groen maar rood.’

Als zware metalen en andere gevaarlijke stoffen via vervuild digestaat in planten en vlees (via de maïs die koeien eten) in voedsel voor mensen terechtkomt, kan dat gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Als mestvergistende bedrijven hun administratie vervalsen – een vergrijp waarvan de NVWA de vier bedrijven uit Noord- en Oost-Nederland verdenkt – is niet meer te achterhalen welke schadelijke stoffen in het milieu zijn gedumpt, en waar. Het probleem staat al een tijdje op de radar van de zwaar onderbemande NVWA, maar is uiterst hardnekkig. Het KRO-programma Reporter wijdde er in 2012 al een uitzending aan onder de titel De biogas beerput.

In 2021 stonden na een Belgisch-Nederlands justitieel onderzoek negentien verdachten terecht wegens fraude bij een co-vergister in Bunschoten-Spakenburg. De verdachten mengden dierlijke mest in hun biogasinstallatie met visresten en vervuild afvalwater uit een slachthuis. Het Openbaar Ministerie eiste gevangenisstraffen tegen de hoofdverdachten, maar zij kregen slechts taakstraffen en forse boetes opgelegd.