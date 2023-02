Geschiedenis voormalig Nederlands-Indië moet prominentere plek krijgen in het onderwijs

Hoe kan de kennis over voormalig Nederlands-Indië worden verbeterd? In het rapport ‘Deel en verbind’ brengt een commissie onder leiding van voormalig onderwijsminister Jet Bussemaker daarover vandaag advies uit.

Aan haar uiterlijk zie je het niet direct, maar net als twee miljoen andere Nederlanders heeft Jet Bussemaker familie die vanuit voormalig Nederlands-Indië naar Nederland is geëmigreerd. Haar vader groeide er op.

‘Ik stam af van een echte totok (een in Indonesië geboren Europeaan, red.) Mijn familiegeschiedenis van voor de oorlog biedt daarom vooral een traditioneel koloniaal beeld en kende luxe.’ Dat veranderde na de Tweede Wereldoorlog. Bussemakers opa, hoofd van de onderzeedienst in Soerabaya, kwam om bij de tegenaanval na Pearl Harbor. Haar vader kwam na de oorlog ‘vaderloos en berooid’ met zijn broers en moeder naar Nederland. En zoals hem zijn er zovelen in Nederland, zegt Bussemaker.

‘Molukkers, Papoea’s, Indo-Europeanen, Chinezen die in Indonesië leefden, veteranen die er vochten en Indonesiërs: ze hebben allemaal hun eigen geschiedenis tijdens de koloniale periode, de Japanse bezetting en de onafhankelijkheidsoorlog. En hun eigen migratiegeschiedenis in de periode daarna is ook totaal verschillend.’

De kennis over dat onderdeel van de Nederlandse geschiedenis moet beter, besloot het kabinet twee jaar geleden. Over hoe dat in het onderwijs, musea en openbare ruimte terug moet komen, presenteert de commissie Versterking kennis geschiedenis voormalig Nederlands-Indië, waarvan Bussemaker de voorzitter is, woensdag het adviesrapport Deel en verbind.

De belangrijkste conclusies: geef de geschiedenis van voormalig Nederlands-Indië een prominentere plek in het onderwijs en op straat, en maak informatie erover toegankelijk online. Bussemaker schrijft in het rapport ook waarom termen als ‘voormalig Nederlands-Indië’ en ‘Indisch’ eigenlijk geen geschikte termen zijn om over deze geschiedenis te spreken.

Waarom is dat?

‘De term voormalig Nederlands-Indië is eigenlijk een koloniale term. En als je Indisch zegt, dan verwijs je naar Nederlanders met ten minste één Europese ouder. Je mist dan de geschiedenis van de Molukkers, de Chinezen, de Papoea’s en de Indonesiërs. Er zijn vanuit heel veel verschillende invalshoeken verhalen over deze geschiedenis te vertellen.’

Het huidige onderwijs valt volgens jullie meestal terug op clichés over die geschiedenis. Welke daarvan moeten over tien jaar zijn verbannen?

‘De meeste Nederlanders hebben op school geleerd over de Japanse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog of over de treinkaping van Molukkers, maar dat gaat voorbij aan de meerstemmigheid van die geschiedenis. Het moet gaan over de VOC-periode, over kolonialisme, over de Tweede Wereldoorlog, de Bersiap-periode, de frustratie bij de Indonesiërs, de lange onafhankelijkheidsstrijd en de periode daarna, waarin Nederland pas in 1961 Papoea-Nieuw-Guinea aan de Verenigde Naties overdroeg. En ten slotte het deel migratiegeschiedenis van al die groepen die naar Nederland kwamen. Pas als je dat helemaal begrijpt, kun je je voorstellen waar de diepe verontwaardiging van de Molukkers vandaan kwam, en waarom dat leidde tot de treinkaping.’

Waarom is er speciale aandacht nodig voor het onderwijs op het vmbo en het mbo?

‘Om twee redenen. Er wordt daar nóg minder geschiedenis gegeven dan op de havo en het vwo. En het merendeel van onze jongeren zit op het vmbo en het mbo. Nederlandse jongeren hebben een grote variëteit aan achtergronden. De geschiedenis van Nederlands-Indië en Indonesië kan een manier zijn om de vraagstukken van vandaag met ze te bespreken. We willen nadrukkelijk dat ze leren over de doorwerking van die geschiedenis in het hier en nu. Net zoals bij slavernij gaat het over miskenning, discriminatie, racisme en de effecten van migratie naar Nederland, die nu nog voelbaar zijn.’

Als er zoveel overlap is met de slavernijgeschiedenis, was één advies over de gehele koloniale geschiedenis dan niet beter geweest?

‘De Nederlandse koloniale geschiedenis gaat inderdaad verder dan Nederlands-Indië. Scholen moeten daarom niet één blokje voormalig Nederlands-Indië behandelen, maar onderwijzen over de koloniale en slavernijgeschiedenis in de breedte. Tegelijkertijd heeft de discussie over het slavernijverleden laten zien dat het dan al snel vooral over de trans-Atlantische slavernij gaat. In de excuses van Rutte zei hij dat er 660 duizend tot één miljoen slaven onder de vlag van de VOC in Azië werden verhandeld, maar dat onderdeel wordt vaak vergeten. Misschien is dat omdat ze er in Indonesië zelf niet zo mee bezig zijn. Of omdat Indonesië zo’n groot en gemêleerd land is dat het moeilijk is om er één verhaal over te vertellen.’

Is het tijd om iets te doen aan de verwijzingen naar VOC’ers, zoals de naam van de Coentunnel?

‘Laat de gesprekken daarover maar komen, wat ons betreft. Datzelfde geldt voor de monumenten die verwijzen naar voormalig zeehelden. We zeggen niet dat je ze moet overschilderen, maar maak mensen bewust van hoe het aan de geschiedenis is gelieerd. Het Amsterdamse museum Het Schip is daar een goed voorbeeld van. Het staat bekend als gebouw in de stijl van de Amsterdamse school, maar is geïnspireerd op architectonische bouwstijlen uit Indonesië. Als je dat weet, is dat een enorme verrijking.’

De afgelopen jaren hebben veel Nederlanders al bijgeleerd over de geschiedenis van Nederlands-Indië. Het boek ‘Revolusi’ van David Van Reybrouck heeft veel stof doen opwaaien. Er waren tentoonstellingen en documentaires te zien over de kille ontvangst van de Molukkers in Nederland. Hoe maak je Nederlanders die dat hebben gemist bewust van deze geschiedenis?

‘Door er zo veel mogelijk mensen toevallig mee in aanraking te laten komen. De struikelstenen die naar de Holocaust verwijzen, slagen daar goed in. Op dezelfde manier kun je mensen op straat over de geschiedenis van Nederlands-Indië laten ‘struikelen’. Als ze neerploffen op een bankje in hun buurt waar een gedenkteken is of door erover te praten tijdens een maaltijd, à la de Keti Koti-dialoogtafels rondom de de viering van de afschaffing van de slavernij. Het hoeft niet moeilijk te zijn. In een buurt, binnen een bedrijf of op een vereniging is er altijd wel iemand die erover kan vertellen.’