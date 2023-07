Gescheurde kogelvrije vesten en kromme geweerlopen: Russische soldaten klagen over slechte uitrusting

Vrijwilligers van de Russische speciale eenheid Espanol tijdens een training buiten Marioepol in Oekraïne, 22 juni 2023. Beeld Alexander Nemenov / AFP

In een video smeekte een groep vrouwen en moeders van gemobiliseerde reservisten uit de regio Stavropol president Poetin vorige maand in te grijpen. Volgens hen werden de soldaten volstrekt onvoldoende uitgerust naar de ‘heetste plekken’ van het front gestuurd, waar hun eenheid meteen zware verliezen leed. Toen ze zich hadden moeten terugtrekken, weigerden ze terug te keren naar het front, waarna ze door hun commandanten werden bedreigd.

Eerder liet een groep reservisten uit de zuidelijke garnizoensstad Boedjonnovsk, die naar het door Rusland geannexeerde separatistengebied Loehansk waren gestuurd, in een video-oproep weten dat zij weigerden verder te vechten. Ze moesten het doen met kogelvrije vesten die scheuren vertoonden en wapens waarvan soms de loop krom was. Ook waren hun militaire documenten afgenomen, met als gevolg dat ze niet uitbetaald krijgen van het ministerie van Defensie.

Doodgeschoten

Volgens protesterende familieleden hebben de weigeraars te horen gekregen dat ze worden doodgeschoten ‘als ze niet naar het front gaan om te sterven’. ‘Zij weigeren niet om te vechten’, zei een van de vrouwen wanhopig. ‘Ze weigeren te sterven zonder wapens en zonder munitie. Ze worden als schapen naar de slachtbank geleid. Ze worden de mijnenvelden ingestuurd. Wat gebeurt er allemaal?’, zei ze in een video die op de site van Radio Svoboda te zien was.

Soldaten van een infanterie-eenheid die aan het front bij Cherson is gelegerd, klaagden dat zij hun wapens en andere uitrusting kwijt waren geraakt, nadat de dam bij Nova Kachovka was opgeblazen. Toch werden ze in het heetst van de strijd geworpen, zonder dekking van artillerie of vliegtuigen.

Na de mobilisatie die president Poetin vorig jaar september afkondigde onder 300 duizend reservisten stroomde er ook een vloedgolf aan klachten binnen. Kennelijk heeft de Russische legerleiding de problemen nog steeds niet weten op te lossen. Volgens bezorgde familieleden wordt er niets met hun klachten gedaan. Van de gouverneur van Stavropol kregen zij te horen dat ze de Oekraïense geheime dienst in de kaart spelen met hun kritiek.

Wagner

De klachten sluiten aan bij de vernietigende kritiek die Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin op de legerleiding had. Daarmee oogstte hij veel sympathie onder de soldaten. Bij zijn muiterij van twee weken geleden hoopte hij van de onvrede binnen het leger te profiteren, maar die steun bleef uit, waarna hij de mars op Moskou van zijn Wagnertroepen moest afblazen.

Sindsdien zijn de staatsmedia bezig met een campagne om Prigozjin, die eerder dit jaar nog als een held werd geprezen na de inname van Bachmoet, af te schilderen als een crimineel. De staatstelevisie liet beelden zien van een inval van de politie in een luxueuze villa van Prigozjin in Sint-Petersburg, waar zij naast stapels bankbiljetten en goudstaven, ook drugs zouden hebben gevonden.

Bij de villa stond volgens beelden van de staatszender een helikopter. Binnen trof het politieteam valse paspoorten en pruiken aan, die mogelijk klaarlagen voor het geval de Wagnerbaas moest vluchten. In zijn kantoor stond een sloophamer met het opschrift ‘Voor belangrijke onderhandelingen’, een toespeling op de moker waarmee een deserteur uit Wagner werd gedood. Aan een van de muren hing een foto met afgehakte hoofden.

Opvallend was dat de staatstelevisie eraan herinnerde dat Prigozjin twee veroordelingen achter de rug had, waaronder dertien jaar strafkamp voor een reeks brute roofovervallen. Dat vormde eerder geen belemmering voor president Poetin hem te helpen bij het opbouwen van zijn huurlingenleger. Zo kreeg Prigozjin toestemming tienduizenden veroordeelde criminelen uit de strafkampen te werven voor zijn leger, met de belofte dat zij na een half jaar aan het front gratie zouden krijgen.

Waar Prigozjin nu verblijft, is onduidelijk. In ruil voor de belofte dat hij en zijn troepen niet zouden worden vervolgd voor muiterij, zou de Wagnerbaas zich in Belarus vestigen. Maar volgens de Belarussische president Loekasjenko zit hij in Rusland. Nu zijn rol als belangrijkste vijand van de top van het Russische ministerie van Defensie is uitgespeeld, lijkt het echter voor ontevreden soldaten gevaarlijker te worden openlijk uiting te geven aan hun frustraties over de falende legerleiding.