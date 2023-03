‘Gescheiden werelden’ en ‘versnipperde’ regie: snoeihard rapport over beveiliging vermoorde Reduan T., Wiersum en De Vries

Beeld ANP

Doordat binnen het OM en de politie ‘gescheiden werelden’ bestaan, bereikte niet alle informatie over dreigingen het stelsel Bewaken en Beveiligen, een samenwerking tussen verschillende overheidsdiensten voor persoonsbeveiliging. Ook werden signalen van de bedreigde personen zelf niet altijd op waarde geschat. Soms werd ‘aan het belang van bewaken en beveiligen minder gewicht toegekend dan aan het opsporingsbelang’, aldus de OVV.

Voorafgaand aan de moord op Reduan, in maart 2018, stapelde de politie fout op fout. Zo had de politie voor de presentatie van de kroongetuige nog geen dreigingsinschatting gemaakt voor zijn familie. De Amsterdamse recherche had nog aangeboden om familieleden van Nabil B. te beschermen, maar dat was volgens de politie Midden-Nederland niet nodig. Een paar dagen later werd Nabil’s broer vermoord.

In de aanloop naar de moord op advocaat Wiersum, in september 2019, onderschatte de politie en het OM opnieuw de dreiging. Een paar maanden voor de moord had een politiesysteem geregistreerd dat mensen uit de kringen van T. met een auto in de buurt van Wiersums huis rondreden. Maar de agenten die het dreigingsniveau inschatten, hadden geen toegang tot dit systeem. De politie surveilleerde in die tijd juist minder vaak in die buurt. Op 18 september werd Wiersum bij zijn woning doodgeschoten.

Het Openbaar Ministerie valt vooral in de aanloop naar de moord op De Vries verwijten te maken, concludeert de OVV. Volgens de raad stond een slechte relatie tussen De Vries en het OM een goede bescherming in de weg. Omdat De Vries niet als advocaat, maar als vertrouwenspersoon van Nabil optrad, kreeg hij minder beveiliging toebedeeld. Omdat die beveiliging werd geregeld door het OM, met wie De Vries ook namens Nabil contact had, ontstond een belangenverstrengeling.

Plaatsvervangend voorzitter Stavros Zouridis van Onderzoeksraad voor Veiligheid voorafgaand aan de presentatie van het onderzoek in Den Haag. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

De familie en nabestaanden van Reduan lezen in de conclusies een bevestiging van wat zij al langer vinden. ‘Het Openbaar Ministerie is nalatig geweest aangaande onze veiligheid’, schrijven zij in een verklaring. ‘Het kroongetuigesysteem voldoet niet, brengt onschuldige levens in gevaar.’ Royce de Vries, de zoon van de vermoorde misdaadjournalist, noemt de bevindingen ‘buitengewoon pijnlijk om te lezen’.

Aanloop onderzoek

De OVV begon in augustus 2021, een maand na de moord op De Vries, aan het onderzoek. Op nadrukkelijk verzoek van de familie van De Vries richtte het onderzoek zich ook op de beveiliging van Wiersum en Reduan B. Aanvankelijk zou het onderzoek onder leiding staan van Tjibbe Joustra, maar omdat hij niet volledig onafhankelijk was, nam de OVV het onderzoek over.

Algemeen wordt aangenomen dat De Vries, Wiersum en B. zijn gedood om hun relatie met Nabil B., die in het liquidatieproces Marengo tegen hoofdverdachte Ridouan T. getuigt. De Vries was Nabils vertrouwenspersoon, Wiersum zijn advocaat. Nabils broer Reduan werd in 2018 vermoord, kort nadat het Openbaar Ministerie (OM) de kroongetuigendeal met Nabil wereldkundig had gemaakt.

Ridouan T. staat in het Marengo-proces niet terecht voor de drie moorden. Vanwege zes andere liquidaties heeft het OM desalniettemin een levenslange gevangenisstraf tegen hem geëist. De rechtbank doet naar verwachting in oktober uitspraak.

De rechtszaak over de moord op De Vries was afgelopen zomer zo goed als afgerond, maar omdat het OM met verklaringen van een nieuwe getuige kwam, heropende de rechter het onderzoek. Voor de moord op Wiersum, die in september 2019 voor zijn huis in Amsterdam werd doodgeschoten, zijn inmiddels twee mannen veroordeeld. Giërmo B. en Moreno B. kregen ieder een gevangenisstraf van 30 jaar opgelegd. De moordenaar van Reduan B. zit momenteel een celstraf van 28 jaar uit.