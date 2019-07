Gescheiden vader eist IQ-test voor zijn dochter – maar verandert dat het schooladvies?

Na de zomer gaat ze naar het voortgezet onderwijs. Haar vader is het oneens met het advies vmbo-k, de beroepsgerichte variant. Hij weerspreekt het beeld dat hij uit is op een havo-advies. ‘Hoger of lager: welk advies het wordt, zal me werkelijk een worst wezen’, zegt hij op kalme toon tijdens het kort geding dat hij heeft aangespannen tegen basisschool De Tweeklank in Hazerswoude-Rijndijk. ‘Wat van belang is, is dat mijn dochter de juiste opleiding krijgt.’

Scheiding

De oorzaak van haar wisselende resultaten staat niet vast, maar duidelijk is dat de scheiding van haar ouders in 2016 het meisje hard heeft geraakt. Ze maakte hevige ruzies mee en heeft een loyaliteitsconflict. ‘Ik ben in een zeer problematische scheiding geraakt, we zijn twee kemphanen die het niet altijd eens zijn over de te volgen weg’, zegt de vader.

De school had de IQ-test afgelopen najaar al toegezegd, zegt de vader, die heimelijk geluidsopnamen maakte van het gesprek. Er gebeurde vervolgens niets. Volgens de school zit het anders. De vrees werd uitgesproken dat het meisje door alle spanning alleen maar onder haar niveau zou scoren. De test was een noodzakelijk kwaad, zodat ze kon instromen op het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo), bedoeld voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben op het vmbo.

Maar de basisschool kwam erachter dat die IQ-test voor het lwoo niet meer vereist is, en liet de gescheiden ouders daarom in december 2018 en februari 2019 weten dat er geen IQ-test zou worden afgenomen. Bovendien verbeterden de resultaten van het meisje, zodat ze uiteindelijk niet het advies lwoo, maar vmbo-k kreeg.

Dreigement

Volgens de school zegde de vader twee keer een gesprek af. Pas twee weken geleden, kort voor de vakantie, zou hij alsnog over de IQ-test zijn begonnen – met als dreigement het kort geding.

‘Ik vind het spijtig dat er een gerechtelijke procedure nodig is om dit te regelen’, zegt de vader tegen de kantonrechter. ‘Hoe kan het dat ze de ene keer een 1 haalt en de andere keer een 10? Iedereen zat met de handen in het haar, omdat ze zulke wisselende resultaten laat zien.’

‘Waarom komt u pas nu, op de eerste vakantiedag hierheen?’, vraagt de kantonrechter. ‘En als de school moeilijk doet, waarom heeft u dan niet zelf een IQ-test laten afnemen?’ Dat is duur, antwoordt de vader, en bovendien weigerde zijn ex-vrouw daarmee in te stemmen – ze delen het ouderlijk gezag over hun dochter.

Volgens de basisschool staat de moeder wel achter de schoolkeuze voor het meisje en vindt ook zij een IQ-test overbodig. En de IQ-test zou hoe dan ook het schooladvies niet wijzigen. ‘Een IQ-test gaat niet hét antwoord geven’, zegt de directrice van de school, ‘hooguit een uitgebreid psychologisch onderzoek.’

De zaak heeft volgens de vader haast, want het schooladvies zou voor 1 augustus moeten worden aangepast. ‘En als er na dit kort geding een bodemprocedure nodig mocht zijn, dan heeft de rechtbank daar misschien pas halverwege 2020 tijd voor.’

De uitspraak is 5 augustus.