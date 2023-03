Geruisloos maar gestaag zet de Partij voor de Dieren haar opmars voort

Een juichende Esther Ouwehand in de fractiekamer van de PvdD, een dag na de Provinciale Statenverkiezingen. Beeld David van Dam

‘De beweging van mensen die zeggen dat we nu moeten kiezen voor de natuur en een gezonde toekomst groeit.’ Esther Ouwehand kon haar geluk niet op woensdagavond. ‘De PvdD groeit opnieuw door. Opnieuw winnen we verkiezingen.’

Sinds de partij in 2006 met twee zetels de Tweede Kamer binnenkwam, ging er geen landelijke verkiezing verloren. Inmiddels telt de Tweede Kamerfractie zes leden, de Eerste Kamer drie senatoren, levert de partij een Europarlementariër, twintig Statenleden en 63 gemeenteraadsleden. Alleen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 leverde de partij enkele zetels in: een zetel in Buren, een zetel in Heerlen en een zetel in Pijnacker-Nootdorp.

Consistent geluid

Hoewel de kopstukken geen graag geziene gasten aan de talkshowtafels zijn en ook dit jaar geen prominente rol in de tv-debatten speelden, zet de groei van PvdD zich geruisloos maar gestaag door met een consistent geluid: er moet een einde komen aan de bio-industrie die enerzijds dieren ophokt, maar ook zorgt voor stankoverlast en gezondheidsproblemen voor de mens. ‘De manier waarop we als mens omgaan met de natuur moet drastisch op de schop om natuurrampen, onder meer als gevolg van klimaatverandering, te voorkomen’, aldus de kern van de boodschap.

Het kan enigszins bombastisch overkomen, maar het zal niet de eerste keer zijn dat de partij een horrorscenario goed voorspelt. Ouwehand waarschuwde al ver voor de coronapandemie voor het gevaar van zoönosen: dodelijke infectievirussen die van dier op mens kunnen overspringen, het gevolg van het houden van grote aantallen dieren en te nauwe contacten met de beesten.

Veestapel inkrimpen

In de ogen van de PvdD zit er dan ook niets anders op dan het drastisch inkrimpen van de veestapel: vanwege het zoönosegevaar en natuurlijk de stikstofuitstoot die verantwoordelijk is voor de natuurschade. Dat grote winnaar BBB een monsterscore neerzet, is volgens Ouwehand verklaarbaar. ‘Aan de vooravond van grote veranderingen groeit ook het verzet van de gevestigde belangen’, aldus Ouwehand. ‘Maar de natuur trekt zich niets aan van verkiezingen.’

Ouwehand verwijst naar Noord-Brabant, waar de juridische werkelijkheid onontkoombaar is: de provincie verstrekt geen enkele vergunning meer voor projecten die tot extra stikstofuitstoot leiden in beschermde natuurgebieden. De bouw van duizend woningen ligt stil omdat twee vergunningen niet verstrekt kunnen worden. ‘Welk college daar ook zit, het heeft te maken met de juridische realiteit’, aldus Ouwehand woensdagavond.

Of PvdD een rol voor zichzelf ziet weggelegd in de provinciebesturen is nog maar de vraag. De partij positioneert zich als activistische en idealistische stem in de politieke arena die liever de toon zet dan meegaat in compromissen. In 2015 riep toenmalig partijleider Marianne Thieme samen met Jesse Klaver (GroenLinks) het kabinet op met een klimaatwet te komen. Klaver schreef de wet uiteindelijk met Diederik Samsom (PvdA) en PvdD stemde tegen: de klimaatwet ging niet ver genoeg.

Ouwehand liet onlangs in een interview met de Volkskrant weten alleen in een provinciebestuur te stappen ‘als anderen onze fundamentele keuzes aandurven’. ‘We doen geen concessies aan onze groene idealen.’