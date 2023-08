Geruchten over gratis geld leiden tot lange rijen en politieinzet bij Ierse pinautomaten

Wachtrij woensdag bij een filiaal van de Bank of Ireland in Dublin. Beeld AP

De storing en de chaotische taferelen die het gevolg ervan waren, tonen volgens de Ierse minister van Financiën Michel McGrath hoezeer financiële diensten tegenwoordig afhankelijk zijn van technologie. Een vlotte en onverstoorde dienstverlening is volgens hem ‘van levensbelang voor het normaal functioneren van onze samenleving en onze economie’. Hij heeft de centrale bank gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar wat er mis is gegaan en hoe zoiets in de toekomst kan worden voorkomen.

De eerste berichten over de storing kwamen dinsdagmiddag van klanten van Bank of Ireland die geen toegang meer kregen tot internetbankieren. De bank bevestigde de problemen. Maar dat was niet het enige probleem dat de storing veroorzaakte: al snel doken er op sociale media berichten op van klanten die maar liefst 1.000 euro hadden gepind, terwijl de normale opnamelimiet 500 euro is. Sommigen namen zelfs meer geld op dan ze op hun rekening hadden staan. Het gerucht ging dat je ‘gratis’ geld kon opnemen van je rekening.

Bank of Ireland benadrukte ’s avonds laat dat alle overschrijvingen en geldopnames uiteindelijk verrekend zullen worden. Maar tegen die tijd stonden er op veel plekken in Ierland al lange rijen bij de pinautomaten. De politie ging zelfs de straat op om de orde te handhaven en opportunistische rekeninghouders weg te houden bij pinautomaten.

‘Ongebruikelijke hoeveelheid activiteit’

De politie maakte melding van ‘een ongebruikelijke hoeveelheid activiteit bij sommige pinautomaten’ en ‘problemen met betrekking tot bepaalde financiële instanties’. Een woordvoerder van Bank of Ireland zei tegen publieke omroep RTÉ dat er contact was geweest tussen de politie en de bank, maar dat de agenten niet op verzoek van de bank bij de pinautomaten waren geposteerd.

Woensdagochtend meldde de Bank of Ireland, een van de grootste van Ierland, dat het technische malheur was verholpen. ‘We zijn ons ervan bewust dat door het technische probleem sommige klanten geld konden opnemen of overmaken boven hun normale limiet’, gaf de bank toe in een verklaring. ‘Deze overboekingen en opnamen zullen vandaag worden verwerkt.’

Klanten die in financiële problemen komen omdat ze nu rood staan wordt dringend verzocht zich te melden. Een woordvoerder van de bank zegt in The Irish Times dat ‘schulden en negatieve saldo’s die op de lange termijn niet worden terugbetaald invloed kunnen hebben op iemands kredietwaardigheid’. Tegelijkertijd belooft ze dat geen enkele klant ‘blut zal raken door automatische afschrijvingen, rente of andere gerelateerde kosten als gevolg van de storing’.