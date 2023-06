Gert-Jaap Hoekman wordt de hoofdredacteur die bij NOS Sport aan de gewenste cultuurverandering moet gaan werken

Hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman in 2014 op de redactie van NU.nl. Beeld ANP

Hoekman wacht geen gespreid bedje. Uit onderzoek van de Volkskrant in maart bleek dat medewerkers de afgelopen twee decennia te maken hebben gehad met pesterijen en seksisme. Boegbeeld Tom Egbers, een van de beschuldigden, legde zijn werk vervolgens voorlopig neer. Of hij nog terugkeert, is onbekend. Hoofdredacteur Maarten Nooter en de andere drie leden van de hoofdredactie vertrokken in maart.

Hoekman zal een geheel nieuwe hoofdredactie samenstellen. Hij is het ‘schaap met vijf poten’ waarnaar NOS Sport volgens Maarten Tip, voorzitter van de redactiecommissie en lid van de sollicitatiecommissie, op zoek ging. ‘Iemand die niet alleen een journalistiek zwaargewicht is, maar ook oog heeft voor problemen en snapt wat hier de afgelopen tijd is gebeurd.’

De afgelopen maanden is de sfeer op de werkvloer goed geweest, zegt Tip. ‘Mensen liepen hier niet rond met gebogen hoofden.’ Wel wordt er nog gesproken over de misstanden. ‘Sommige collega’s hebben hun gedrag aangepast. Er wordt meer rekening gehouden met elkaar, er wordt in vergaderingen beter geluisterd, mensen staan meer open voor argumenten.’

Vrouwelijke hoofdredacteur verwacht

‘Dat zal wel een vrouw moeten worden’, ving Tip op bij de koffieautomaat op als het over de nieuwe hoofdredacteur ging. De sollicitatiecommissie heeft ‘heel bewust’ naar diversiteit gekeken, aldus Tip. ‘En als een man en een vrouw net zo goed waren geweest, hadden we misschien de vrouw gekozen. Nu gingen we voor de beste kandidaat.’

Hoekman was sinds 2013 hoofdredacteur van NU.nl. Bij NOS Sport komt hij in een geheel andere werkomgeving terecht. Waar NU.nl alleen een site is, spelen bij zijn nieuwe werkgever radio en tv een cruciale rol. Daarnaast krijgt hij te maken met grote ego’s: de redactie van NOS Sport staat bekend als een apenrots.

Geen eigen kantoor

Hoekman, die eerder voor het tijdschrift Nieuwe Revu werkte, is ‘heel benaderbaar’, zegt Colin van Hoek, die vanaf 2011 tot 2023 bij NU.nl werkte, onder meer als adjunct. ‘Hij heeft geen eigen kantoor, zit midden op de redactie.’

In die tijd heeft NU.nl journalistiek meer smoel gekregen, zegt Van Hoek. ‘Toen hij begon, waren er ongeveer twintig redacteuren. Zij brachten weinig eigen nieuws, maar bewerkten vooral berichten van ANP en andere bronnen.’

Nu zijn er grofweg zeventig journalisten in dienst die zich, behalve met het snelle nieuws, ook bezighouden met politieke interviews en achtergrondverhalen. Van Hoek verwijst naar een interview met een ooggetuige van een martelkamp in de Chinese provincie Xinjiang.

Fanatiek wielrenner

Hoekman treedt graag naar buiten. In de rubriek ‘Van de hoofdredactie’ verantwoordt hij journalistieke keuzes en beantwoordt hij lezersvragen, zoals ‘Waarom is de sectie Wetenschap al een tijd geleden afgeschaft en bestaat de sectie Achterklap nog steeds? Is clickbait zo belangrijk?’ Geregeld is hij te gast in het Mediaforum, een rubriek van het Radio 1-programma Spraakmakers.

Hij heeft een brede interesse, zegt Van Hoek. ‘Gert-Jaap is fanatiek wielrenner en traint het voetbalteam van zijn dochter. Bij NOS Sport zal hij aan zijn trekken komen.’