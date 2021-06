Gerestaureerde Gouden Koets klaar voor tentoonstelling, koninklijke terugkeer blijft onzeker

Met een kraan werd de koets over de gebouwen van het museum geslepen naar de binnenplaats. Beeld ANP

De tijdelijke plaatsing volgt op een vijf jaar durende restauratie van de koets. De verhuizing gebeurde zonder enige aankondiging en duurde zo’n drie kwartier. Met een kraan werd de koets over de gebouwen van het museum gehesen naar de binnenplaats. Enkele omwonenden kregen wel iets mee van de operatie, maar veel was er niet te zien.

Onzeker is of het vehikel terugkeert als rijtuig van de koning. Op het linkerzijpaneel van de koets ‘Hulde der koloniën’ zijn halfnaakte zwarte mannen en vrouwen in onderdanige houdingen afgebeeld. In de afgelopen jaren zijn die niet verwijderd, zei koning Willem-Alexander vorig jaar. ‘We gaan niet de geschiedenis herschrijven bij de restauratie.’

Cadeau

De koning gaf te kennen dat de toekomst van de koets wordt bepaald ‘zodra hij in volle glorie is hersteld’. Sinds Prinsjesdag 2016 wordt het rijtuig vervangen door de Glazen Koets, de andere galaberline van de Oranjes.

Volgende week donderdag opent de koning de tentoonstelling van het rijtuig voor het publiek. Volgens het Amsterdam Museum krijgen daarin ‘onder meer de ambacht, historie en symboliek van de koets’ aandacht. Ook de omstreden elementen van de berline worden belicht.

De Gouden Koets was een geschenk van de Amsterdamse bevolking aan koningin Wilhelmina bij haar inhuldiging in 1898. Het cadeau kon haar in in eerste instantie maar matig enthousiasmeren, niet voor niets verwierf het snel de bijnaam ‘Mooi van verre, verre van mooi’. Toch overwon de koets alle eerste twijfels en werd hij vanaf 1923 steevast gebruikt door het Koninklijk Huis.