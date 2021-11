Gereguleerd, afgeslankt, maar wel schouder aan schouder het carnavalsseizoen openen

Carnavalisten op het Vrijthof in Maastricht vieren de elfde van de elfde. De aftrap van het carnavalsseizoen gaat in Limburg niet door, vanwege de snel oplopende coronacijfers. Beeld Marcel van Hoorn / ANP

Peter, zojuist om elf over elf is het carnavalsseizoen geopend. Sta je tussen het feestgedruis?

‘Ik woon in de binnenstad, waar het allemaal gebeurt. Om de hoek staan mensen te wachten om hun coronacheck of hun ‘QR-polsbandje’ te tonen. Dat kun je op verschillende punten halen, onder meer op het station.

‘Normaal is er voor de Sint-Janskathedraal een drukbezocht aftelmoment naar 11.11 uur. Dat is officieel nu afgelast en vervangen door een online evenement. Maar in de grote tenten was dat ook te volgen, dus die stroomden vlak voor 11 over 11 vol. Ik ben niet binnen geweest, maar daar telden mensen schouder aan schouder af, en daarna zongen ze het Oeteldonkse volkslied.

‘Iedereen kent Den Bosch vanwege het carnaval, maar dat is pas in februari. De opening van het carnavalsseizoen werd nog niet zo lang geleden alleen door een paar diehards gevierd. Nu komen er in een gewoon jaar mensen op af vanuit de hele omgeving en uit de Randstad.’

Burgemeester Jack Mikkers noemde het dinsdag een ‘gereguleerd feest in afgeslankte vorm’. Hoe ziet dat eruit?

‘In de jaren voor corona liepen er volgens de gemeente tot wel zestigduizend mensen door de binnenstad op de elfde van de elfde. Nu zijn er 25 duizend polsbandjes verkocht, waarmee je naar binnen kunt in een aantal populaire uitgaansgebieden, die zijn afgezet. Zeventig cafés bevinden zich in die gebieden, en de twee grote feesttenten.

‘Dat is een afslanking ten opzichte van de grote aantallen van andere jaren. De burgemeester heeft mensen meermaals opgeroepen niet zonder kaartje hierheen te komen, buiten de afgezette gedeeltes geldt op straat een alcoholverbod. Je kunt daar ook niet zomaar een biertje pakken op een terras, daar staan allemaal schermen omheen.

‘Ondanks de afslanking blijven het wel massa’s. Ik weet niet of alle kaarteigenaren er al zijn, maar er zijn duizenden mensen. In sommige straten staan mensen dicht op elkaar. Ik sprak een vrouw van 69 die vond dat het eigenlijk niet had mogen doorgaan. Maar we hebben zo lang stil en binnen gezeten, zei ze, en carnaval is een cultuurding, dus ze liep toch even rond. Slecht geventileerde cafés wilde ze niet in.’

Dus de carnavalsvierders zijn zich bewust van de kritiek, ook omdat in Limburg veel evenementen niet doorgaan?

‘Ik spreek mensen die snappen dat er kritiek is, en het geeft ze een dubbel gevoel. Maar ze zeggen: het mag en het kan. Bij Ajax komen ook vijftigduizend man, festivals gaan door en de kroegen zijn gewoon open. Op een normale zaterdagavond lopen er ook tien- tot vijftienduizend mensen hier in de binnenstad. En als het morgen niet meer mag, dan pakken we dit nog mooi even mee.

‘De burgemeester zat in een ingewikkeld pakket: als hij dit evenement had afgelast, waren de kroegen nog gewoon open geweest. Niemand weet hoeveel mensen er dan waren gekomen. Mikkers zei: ‘Ik had mensen kunnen oproepen om helemaal weg te blijven, maar ik heb niet de illusie dat mensen daarnaar luisteren. Je zult nooit weten of hij daar gelijk in had.’

‘En dat is ook het punt in veel Limburgse gemeenten: die hebben officiële festiviteiten afgelast, maar het kan best dat daar veel mensen alsnog de kroeg in duiken. Ik ben benieuwd hoe dat bijvoorbeeld in Maastricht gaat vandaag. Anderzijds: je kunt steden niet met elkaar vergelijken.’