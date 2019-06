Gerechtshof veroordeelt één agent in zaak-Mitch Henriquez tot voorwaardelijke celstraf

Maria, de moeder van Mitch Henriquez, arriveert samen met advocaat Richard Korver bij de rechtbank voorafgaand aan de uitspraak in de zaak rond de dood van haar zoon. Beeld ANP

Het Openbaar Ministerie had in april tegen beiden een celstraf van zes maanden voorwaardelijk geëist en een beroepsverbod van twee jaar. Het hof ging niet mee in het geëiste beroepsverbod voor de veroordeelde agent.

De 42-jarige Arubaan Mitch Henriquez werd in 2015 bij een Haags muziekfestival op gewelddadige wijze aangehouden, nadat hij had geroepen dat hij een ‘wapen’ bij zich had en op zijn kruis had gewezen. Hij zou een stuk of vijf biertjes op hebben gehad. Er waren vijf agenten nodig om hem tegen de grond te werken, omdat hij zich tegen zijn arrestatie verzette. Een agent spoot pepperspray in zijn ogen en sloeg hem tegen zijn neus, een ander hield hem in een nekklem.

Henriquez werd onwel, maar de agenten besloten hem mee te nemen naar het bureau. Pas daar begonnen ze met reanimeren. De Arubaan overleed een dag later. Zijn dood zorgde destijds voor dagenlange rellen en protesten tegen racisme en politiegeweld in de Haagse Schilderswijk.

Vragen

Twee agenten werden uiteindelijk vervolgd voor zijn dood. In eerste aanleg in 2017 vroeg het Openbaar Ministerie de rechtbank hen alleen schuldig te verklaren, maar hen niet te straffen. Een van de argumenten was dat deskundigen het niet eens waren over de vraag of de nekklem tot de dood van Henriquez had geleid. Het OM weet zijn dood aan hartfalen en stress. De rechtbank veroordeelde de twee agenten eind 2017 vervolgens tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden, met een proeftijd van een jaar.

De agenten gingen tegen dit vonnis in hoger beroep. Het Openbaar Ministerie maakte tijdens het hoger beroep een ommezwaai en besloot hogere straffen te eisen: een voorwaardelijke celstraf van zes maanden en een beroepsverbod van twee jaar. Uit nieuw onderzoek was inmiddels gebleken dat de nekklem wel degelijk een belangrijke bijdrage aan zijn dood had geleverd. Ook vond het OM dat de twee agenten weinig inzicht toonden: ze bleven volhouden dat ze niets verkeerd hadden gedaan.

Te veel kracht

Volgens het gerechtshof is de agent die pepperspray in de ogen van Henriquez wreef niet verantwoordelijk voor diens dood. Hij handelde niet buitenproportioneel of onrechtmatig. De agent die de nekklem toepaste is woensdag wel veroordeeld. Volgens de raadsheren paste hij te lang en met te veel kracht de nekklem toe. Het is waarschijnlijk dat dit een zuurstoftekort in de hersenen veroorzaakte, met de dood tot gevolg. Uit de uitspraak blijkt dat deze agent – ook wel DH01 genoemd - onregelmatig handelde. Er waren al vier agenten bezig met het onder bedwang krijgen van de arrestant, een krachtige nekklem was niet nodig.

De familie van Henriquez vindt dat de agenten een onvoorwaardelijke celstraf hadden moeten krijgen. De familie stoort zich bovendien aan het feit dat de inmiddels overleden korpschef Gerard Bouman de agenten destijds een baangarantie gaf, ongeacht het oordeel van de rechter. Zijn opvolger Erik Akerboom heeft al gezegd dat hij deze belofte niet zomaar kan verbreken en heeft de familie uitgenodigd voor een gesprek. Volgens de politie blijven de agenten in principe in dienst, er wordt nog gezocht naar functies die passend zijn.

De bij de arrestatie betrokken agenten zijn na de dood van Henriquez ernstig bedreigd en hebben zelfs moeten onderduiken. In de zaak worden ze om die reden aangeduid als DH01 en DH02.