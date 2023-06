Gerechtshof verbiedt BNNVara uitzending laatste aflevering docuserie ‘Een Amerikaanse nachtmerrie’

De Nederlander Jaitsen Singh zit al bijna 40 jaar vast in een Amerikaanse gevangenis. Beeld /

De serie gaat over Jaitsen Singh, de langst gedetineerde Nederlander in het buitenland. Hij zit sinds 1984 in de VS vast voor de (huur)moorden op zijn vrouw en stiefdochter. Singh heeft altijd ontkend dat hij opdracht voor die moorden heeft gegeven, ook toen hem strafkorting werd geboden in ruil voor een bekentenis.

Zijn Amerikaanse strafproces was omstreden: een getuige heeft erkend dat hij een valse bekentenis tegen Singh had afgelegd. Deze getuige bleek door de aanklager voor zijn getuigenis te zijn betaald. De aanklager is van de zaak gehaald en de zaak is om die reden als justitiële dwaling aangemerkt.

Doordat die cruciale getuige overleed, kon hij tijdens de herziening niet worden gehoord, waardoor de aanklacht tegen Singh bleef staan. Sinds 2011 probeert advocaat Rachel Imamkhan van Prisonlaw, de organisatie die Nederlandse gedetineerden in het buitenland bijstaat, Singhs onschuld te bewijzen en hem naar Nederland overgebracht te krijgen.

Opgezegde overeenkomst

Om aandacht voor zijn zaak te vragen, stemde Imamkhan in 2016 in met het voorstel van filmproductiebedrijf Submarine om een documentaire te maken over Singh en het falen van de Nederlandse overheid in Singhs juridische bijstand tijdens zijn omstreden proces. Submarine zou de advocaat volgen in haar onderzoek naar de feiten. Zij legden afspraken vast in een overeenkomst.

In 2021 zegde Imamkhan de overeenkomst eenzijdig op, omdat naar haar mening de afspraken werden geschonden. Zo zouden onder meer gebrachte feiten over vermeende drugshandel en vermeend seksueel misbruik door Singh niet op waarheid berusten. Ook werd er volgens haar geen tot onvoldoende gelegenheid geboden voor wederhoor. Bovendien zou Sings veiligheid in de gevangenis in gevaar zijn door de aantijgingen in de documentaire van seksueel misbruik door Singh van zijn stiefdochter. Singh ontkent die aantijgingen.

Het Hof geeft Imamkhan op alle drie de punten gelijk. Producent Submarine heeft ‘onrechtmatig het beginsel van hoor en wederhoor geschonden’, en ‘geen duidelijk onderscheid aangebracht tussen feiten, beweringen en meningen’, oordeelt het Hof.

Algeheel verbod

Tijdens een kortgeding vorige maand oordeelde de voorzieningenrechter al dat Submarine geen promotie voor de documentaire mag maken met verwijzingen naar het vermeend seksueel misbruik door Singh, omdat dit nooit is bewezen, Singh dit weerspreekt én hij er nooit voor is veroordeeld.

In hoger beroep wordt de uitspraak van de voorzieningenrechter nu uitgebreid met een algeheel verbod van de aflevering die daarover gaat, op straffe van 50 duizend euro per overtreding, tot een maximum van 250 duizend euro.

‘Wij zijn tevreden over de uitspraak en het verbod op uitzending, nu het Hof weloverwogen rekening heeft gehouden met de belangen van Singh’, zegt advocaat Imamkhan in reactie op de uitspraak.

‘Deze uitspraak verbaast ons enorm’, meldt een woordvoerster van BNNVara, ‘mede gezien de eerdere uitspraak in het kortgeding waarin de rechter besliste dat wij journalistiek zorgvuldig te werk zijn gegaan en de hele serie mocht worden uitgezonden. Het Hof Amsterdam laat nu echter de belangen van Singh zwaarder wegen. Wij respecteren deze uitspraak en hebben aflevering 5 inmiddels offline gehaald. Wij beraden ons momenteel op de eventuele mogelijkheden om aflevering 5 alsnog te kunnen uitzenden.’