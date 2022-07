Gerechtshof: Nederland handelde onrechtmatig bij adoptie uit Sri Lanka in 1992

Dilani Butink (l) komt samen met haar advocaten aan bij het gerechtshof voor de uitspraak. Beeld ANP

Volgens het Haagse gerechtshof hebben de staat en de Nederlandse stichting Kind en Toekomst bij de adoptie van Butink ‘gehandeld in strijd met de op hen rustende verplichtingen’. Ze hebben te veel vertrouwd op de controle door de Sri Lankaanse autoriteiten, terwijl er destijds ook al genoeg signalen waren over misstanden bij adopties uit bijvoorbeeld Sri Lanka.

In september 2020 besliste de rechtbank dat de staat en de stichting Kind en Toekomst niet aansprakelijk zijn voor de problemen van Butink, omdat haar zaak is verjaard. Het gerechtshof denkt daar nu anders over en noemt het beroep op verjaring door de stichting ‘naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar’.

De staat verschuilde zich in het hoger beroep al niet meer achter verjaring. Het hof bepaalt dat de staat en Kind en Toekomst, naast de proceskosten, alle schade moeten vergoeden die Dilani Butink heeft geleden vanwege het onrechtmatige handelen bij haar adoptie. Over de hoogte van dat bedrag voeren de partijen later overleg, zegt haar advocaat Lisa-Marie Komp.

Tussenpersoon kwam met Dilani aanzetten

De adoptieouders van Butink reisden eind 1991 eigenlijk naar Sri Lanka om een ander kind op te halen. Toen dat niet beschikbaar bleek, kwam een tussenpersoon met baby Dilani aanzetten. Doordat de gegevens in haar adoptiepapieren niet lijken te kloppen, heeft Butink op latere leeftijd nooit kunnen achterhalen waar ze precies vandaan komt en wie haar biologische ouders zijn. Een rondreis door Sri Lanka met haar adoptievader en broer bracht haar tot die zoektocht.

Mede door een tv-uitzending van Zembla over misstanden bij adopties uit Sri Lanka, stelde ze in 2018 de staat en de stichting Kind en Toekomst aansprakelijk voor psychische schade als gevolg van haar adoptie. Volgens haar advocaat heeft de overheid destijds bevorderd dat misstanden in de adoptieketen bleven voortduren.

Vernietigend rapport

Na een vernietigend rapport schortte toenmalig minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) begin 2021 de zogeheten interlandelijke adopties op. Nieuwe aanvragen voor een adoptie uit het buitenland werden daardoor niet meer in behandeling genomen. In april van dit jaar besliste zijn opvolger Franc Weerwind dat deze procedures weer konden worden hervat, zij het onder strenge voorwaarden. Daarbij is het uitgangspunt dat adoptie in de toekomst alleen mogelijk is bij kinderen voor wie ‘geen passende opvang voorhanden is in landen van herkomst’.