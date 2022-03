Gerechtshof acht Thijs H. verminderd toerekeningsvatbaar en veroordeelt hem tot 22 jaar plus tbs

Politieagenten ondervragen passanten in de Scheveningse Bosjes, waar een 56-jarige vrouw op gewelddadige wijze om het leven kwam. Beeld ANP

In 2020 kreeg H. bij de rechtbank vier jaar celstraf minder: 18 jaar en tbs met dwangverpleging. Dat oordeel deed ‘onvoldoende recht aan de gruwelijkheid van de feiten en het leed van de nabestaanden’, bepaalde het hof donderdagmiddag. De slachtoffers werden tientallen malen gestoken met een mes.

Zowel tijdens de zittingen voor de rechtbank als in het hoger beroep was de grote vraag of Thijs H., die ernstige psychische problemen had, volledig ontoerekeningsvatbaar of slechts verminderd toerekeningsvatbaar was tijdens de moorden. Deskundigen van het Pieter Baan Centrum (PBC) adviseerden hem volledig ontoerekeningsvatbaar te verklaren.

Twee andere deskundigen, die in opdracht van het gerechtshof een nieuwe rapportage hadden uitgebracht, waren minder stellig. Zij verklaarden dat Thijs H. niet leed aan schizofrenie. Als er al sprake was van een psychose, dan was die mogelijk het gevolg van drugs- en medicijngebruik of werd die daardoor versterkt – iets waarvoor hij dus zelf ook verantwoordelijk was. De externe rapporteurs deden geen uitspraak over de toerekeningsvatbaarheid, wel noemden zij Thijs H. ondoorgrondelijk en gevaarlijk.

‘Bewust van consequenties’

Het Openbaar Ministerie eiste vorige maand in hoger beroep dertig jaar gevangenisstraf plus tbs met dwangverpleging tegen H. voor ‘drievoudige moord’. Volgens het OM was de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar ten tijde van de steekpartijen. Het OM was het dus niet eens met het PBC-advies.

H. beweert dat hij in een psychose verkeerde en opdrachten kreeg om mensen te doden. Zijn advocaten betoogden daarom dat hij geen celstraf, maar alleen tbs moest krijgen.

Het OM meent dat Thijs H. ondanks zijn ernstige psychische problemen nog keuzes kon maken en kon nadenken over de gevolgen van zijn daden. ‘De verdachte wist voor en tijdens de moorden exact wat hij wilde', zei de advocaat-generaal in de rechtszaal. ‘Hij was zich bewust van de consequenties. Dit blijkt ook uit zijn eigen verklaringen.’

Doordacht en doelgericht

Ook het gerechtshof vindt dat H. verminderd toerekeningsvatbaar was. Hij had een geestelijke stoornis maar handelde niet in ‘een gemoedsopwelling’. H. ging volgens het hof op een doordachte en doelgerichte wijze te werk. Hij koos drie slachtoffers uit, liet onder anderen een sterk uitziende man lopen, nam steeds een scherp mes mee en zette zijn telefoon uit om traceren te voorkomen.

H. moet 103 duizend euro schadevergoeding betalen aan de nabestaanden. Een deel daarvan is bedoeld als genoegdoening voor de kosten van de uitvaart en een gedenkplek voor een van de slachtoffers.

Volgens de advocaten van H. ‘ligt het erg voor de hand’ dat ze in cassatie zullen gaan bij de Hoge Raad. ‘We hebben een aantal zaken gehoord waarvan wij denken: hier is het hof uitgegleden’, zei raadsman Job Knoester.