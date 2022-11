Gerben Karstens (1942-2022) was een fameuze hardrijder die garant stond voor spektakel

Gerben Karstens op 30 juni 1978, tijdens de Tour de France. Beeld Universal Images Group via Getty

De broers Jan en Gerben Karstens hadden vroeger een strijdkreet waarmee ze elkaar begroetten: ‘Froelo Pente Krale Mees.’ Geen idee waar het vandaan kwam. Geen idee wat het betekende. Maar de kreet is hun hele leven meegegaan. Wanneer Gerben naar Jan belde, waren dat zijn eerste woorden. En het waren ook de eerste woorden die Jan sprak bij de uitvaart van Gerben. Froelo Pente Krale Mees.

Oud-wielrenner Gerben Karstens had gewerkt in de tuin van zijn buurman, kwam ten val en kon niet meer overeind komen. De oorzaak bleek een herseninfarct. Karstens belandde in een revalidatiecentrum en voor hem lag een lang traject om weer een beetje op te knappen. Daar was Gerben Karstens de man niet naar en broer Jan is blij dat hem dat bespaard is gebleven. Karstens, zesvoudig Tourritwinnaar, stierf op 8 oktober.

Als coureur timmerde Gerben Karstens in de jaren zestig en zeventig aan de weg. Dat was voor het Nederlandse wielrennen een tussenfase. Het succes van de jaren vijftig was geweest. Nieuw succes kondigde zich aan toen Karstens al in zijn nadagen was. Misschien dat zijn carrière daarom nooit op de juiste waarde is geschat. Misschien dat zijn imago als praatjesmaker die erkenning ook in de weg stond.

Entertainer pur sang

Maar Gerben Karstens was een fameuze hardrijder die bovendien garant stond voor een hoop spektakel in een tijd waarin wielrennen ook een vermaaksindustrie wilde zijn. Daarin moet hij zich als een vis in het water hebben gevoeld. Gerben Karstens was een entertainer pur sang. ‘Lachen hoort bij het wielrennen’, zei hij daarover in de autobiografie De Karst. ‘Pakken en gepakt worden. Onderbroekenhumor, daar veer je toch van op?’

In dat boek omschrijft hij zijn jeugd als die van een echte polderjongen. Terwijl zijn zus en drie broers goed hun best deden op school, was Gerben het liefst buiten. Hij dacht boer te worden, maar daar kwam de sport tussen.

Aanvankelijk blonk hij vooral uit als schaatser en schopte het zelfs tot de Nederlandse kernploeg. Maar wielrennen bleek hem nog meer te liggen met als eerste hoogtepunt een gouden medaille op de Olympische Spelen 1964 in de ploegentijdrit. Bij terugkeer uit Tokio werd zijn vader geïnterviewd. Of al dat sporten niet op gespannen voet stond met het geloof? De familie Karstens was inderdaad gereformeerd, maar volgens Jan niet extreem in de leer.

Doping ‘niet nodig’, toch positief

Van 1965 tot en met 1978 fietste Gerben Karstens als professional, een slimme wielrenner die het klappen van de zweep kende. Zijn meeste overwinningen boekte hij in de eindsprint. Over doping zegt hij in zijn autobiografie: ‘Daar voelde ik niets voor. Dat had ik ook niet nodig.’

Toch bleef zijn blazoen niet onbesmet. Zo verspeelde Karstens de overwinning in de Ronde van Lombardije van 1969 na een positieve test. Later bleek dat hij de urine van zijn chauffeur had ingeleverd en die had zichzelf opgepept voor de lange autorit.

Verontrustender waren de psychische problemen, volgens hemzelf het gevolg van doping die hem stiekem was toegediend. Gerben Karstens werd daarvoor opgenomen in een psychiatrische inrichting en zat daarna nog wekenlang wezenloos voor zich uit te staren bij zijn broer thuis. Op een gegeven moment heeft hij zichzelf ferm toegesproken. Dat het afgelopen moest zijn. Jan Karstens: ‘En toen heeft hij zijn oude leventje weer opgepakt.’