Geplande demonstraties Kick Out Zwarte Piet niet doorgegaan in drie plaatsen

Mitchell Esajas in gesprek met sympathisanten van actieclub Kick Out Zwarte Piet (KOZP) nadat de bus onderweg van Amsterdam naar Den Helder is stilgezet door agenten. De actieclub, die wilde demonstreren bij de intocht van Sinterklaas, werd tijdens de rit staande gehouden. Beeld ANP

In de nacht van vrijdag op zaterdag had KOZP zelf laten weten dat de busreis naar Den Helder niet doorging, omdat de politie de reis ‘niet kon faciliteren’. Later maakte de actiegroep melding van ‘onredelijke eisen’ van de politie, zoals het regelen van eigen beveiligers en de eis dat de bus voor 8.00 uur in Alkmaar moest zijn. Zaterdagochtend bleek het aangekondigde afblazen van de trip ‘een rookgordijn’, aldus een woordvoerder. De actiegroep hoopte op die manier de politie te ontlopen, maar dat lukte dus niet. Volgens de politie werd de bus tegengehouden omdat KOZP geen afspraken wilde maken over hun demonstratie.

Uiteindelijk demonstreerden in Den Helder vier Kick Out-activisten die op eigen gelegenheid waren gekomen. Ze werden beschimpt door omstanders en voortdurend gefilmd met mobiele telefoons.

Nijmegen en Zwolle

In Nijmegen is de KOZP-demonstratie afgeblazen omdat de burgemeester de veiligheid niet kan garanderen. Supporters van voetbalclub NEC hadden aangekondigd de protesten ‘niet te zullen tolereren’.

De burgemeester van Zwolle, Henk Jan Meijer, besloot aan het begin van de middag om veiligheidsredenen tot het afblazen van de KOZP-demonstratie, waaraan achttien mensen zouden deelnemen. In een schriftelijke verklaring stelde hij: ‘Dit is een stevig besluit en zo’n besluit nemen wij dan ook pas wanneer er echt geen alternatieven meer zijn. Dat is nu het geval, de risico’s zijn op dit moment te groot. Voor ons staat nu de veiligheid van de demonstranten voorop.’

Volgens krant De Stentor hadden zich tientallen tegenstanders van de KOZP verzameld bij de beoogde demonstratieplek. Ze zouden elkaar kennen van het voetbal. ‘Na het bekend worden van het demonstratieverbod, feliciteren de demonstranten elkaar’, aldus de krant.

Ombudsman

Een woordvoerder van de Nationale Ombudsman veroordeelt de gang van zaken. ‘Juist als je bang bent voor verstoring van de openbare orde, moet je extra maatregelen nemen zodat een demonstratie kan doorgaan. Demonstranten hebben het recht om hun mening te uiten op de plek en het tijdstip die relevant is. Dat is ook wat de rechtbank van Leeuwarden heeft gezegd in het vonnis tegen de Blokkeerfriezen.’

Rotterdam

In Rotterdam heerste zaterdagochtend onvrede bij KOZP over de toegewezen protestlocatie. De demonstranten weigerden daarom op de plek te gaan staan die burgemeester Aboutaleb voor ze had laten inrichten.

Later ontstond er een opstootje bij de Erasmusbrug. Daaraan was een spandoek gehangen met de tekst ‘Zwarte Piet is racisme’. De politie zei dat daar een vergunning voor was afgegeven. Volgens de politie kwamen er twee auto’s af op de groep mensen die demonstreerden tegen Zwarte Piet. De inzittenden wilden met de demonstranten op de vuist gaan, maar agenten kwamen tussenbeide. Er werden drie mensen aangehouden.

Demonstranten en een Zwarte Piet tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas op de Zaanse Schans. Beeld ANP

Leeuwarden

In Leeuwarden was de sfeer grimmig. In beide plaatsen kwamen fans van de lokale voetbalclub tegenover de KOZP-demonstranten te staan. In de Friese hoofdstad vormde politie op het Wilhelminaplein met een aantal busjes een barrière tussen de twee groepen.

Eerder op de dag waren de KOZP-activisten tevergeefs in discussie gegaan met burgemeester Ferd Crone over het vak waar ze mochten demonstreren. Ze wilden dat het vak 20 meter zou opschuiven, zodat het direct aan de intochtroute van Sinterklaas zou liggen. Volgens de burgemeester waren daar vrijdag harde afspraken over gemaakt. Volgens de activisten was Crone vrijdag helemaal niet bereikbaar, waarop de burgemeester antwoordde: ‘U gaat hier geen spelletjes met mij spelen.’

Crone liet de politie het beoogde stuk van het plein met lint afzetten. De ongeveer twintig KOZP-activisten vertrokken daarna naar het aangewezen demonstratievak. Nadat de sinterklaasstoet voorbij was gegaan, bliezen de demonstranten en tegendemonstranten geleidelijk de aftocht en verdween ook het publiek.

Eindhoven

Op het Catharinaplein in Eindhoven wachtten ongeveer 250 hardekernsupporters van PSV zo’n twintig demonstranten van KOZP op. Toen de KOZP’ers op het plein aankwamen, zochten de voetbalsupporters direct de confrontatie door ertussenin te gaan staan en te schreeuwen. De politie dreef de twee groepen uiteen en ging er met een dubbel kordon tussen staan. De PSV-fans gooiden met eieren en blikjes, de KOZP-leden zwegen en hielden protestbordjes omhoog.

Leden van de harde kern van PSV geven een tegendemonstratie op de actie van Kick Out Zwarte Piet tijdens de intocht van Sinterklaas in Eindhoven. Beeld ANP

