Geplaagde Laschet schort verkiezingscampagne op ‘vanwege de watersnood’

Armin Laschet, minister-president van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, tijdens een persconferentie dinsdag. Beeld DPA

Ondanks de toegezegde miljardensteun voor de wederopbouw van het rampgebied neemt in het westen van Duitsland de onvrede over het uitblijven van concrete hulp met de dag toe. Volgens een partijwoordvoerder moet Laschet, die nu nog deelstaatpremier is van het zwaar getroffen Noordrijn-Westfalen, voorlopig al zijn aandacht besteden aan de nasleep de ramp en schort hij daarom zijn campagne op.

Die campagne, waarin de drie Duitse ‘Kanzlerkandidaten’ – naast Laschet ook Annalena Baerbock van de Groenen en Olaf Scholz van de sociaal-democratische SPD – doorgaans door heel het land reizen en tot aan de verkiezingen van 26 september meerdere steden bezoeken, zou donderdag formeel van start gaan.

Dat Laschet extra aandacht wil besteden aan de nasleep van de ramp, komt niet onverwacht. De populariteit van de politicus, die eerder dit jaar door het conservatieve blok CDU/CSU naar voren geschoven werd om Merkel op te volgen na de verkiezingen, is sinds het noodweer immers aan fikse erosie onderhevig.

Peilingen

Hij maakte vooral een slechte beurt toen hij, staande in het rampgebied, een enorme lachbui kreeg net toen Bondspresident Frank-Walter Steinmeier in een toespraak zijn medeleven betuigde met de slachtoffers. De lachbui, die waarschijnlijk niets met de toespraak te maken had en een reactie was op wat iemand op hetzelfde moment tegen hem zei, werd gefilmd en online geplaatst, waarna de krant Bild gretig kopte dat ‘Laschet lacht terwijl het land huilt’. Niet lang daarna verscheen op Twitter de verontwaardigde hashtag #LaschetLacht en begon de CDU’er in de peilingen te dalen.

Die daling versnelde vorige week, toen bleek dat Laschet in een boek dat hij twaalf jaar geleden schreef niet altijd even netjes met zijn bronnenmateriaal is omgegaan. Hij bood daarvoor zijn excuses aan, maar een beschuldiging van plagiaat ligt nu eenmaal gevoelig in de Duitse politiek. Tien jaar geleden nog trad toenmalig minister van Defensie Karl-Theodor zu Guttenberg af nadat er plagiaat was geconstateerd in zijn proefschrift. Ook Groenenleider Baerbock, de kanselierskandidaat die tot juni leek af te stevenen op een verkiezingsoverwinning, boette enorm aan populariteit in toen bleek dat ze in haar boek bijna letterlijk passages uit kranten, de website van Joe Biden en Wikipedia had overgenomen zonder bronvermelding.

In een recente peiling, waarvoor kiezers de vraag kregen wie van de drie kandidaten ze het liefst als bondskanselier zien, kreeg Laschet de steun van nog slechts 15 procent van de respondenten. Baerbock deed het iets beter met 18 procent en de sociaal-democraat Scholz haalde 21 procent. In de belangrijkste politieke peilingen blijft de CDU/CSU van Laschet vooralsnog aan de leiding. Als er nu verkiezingen zouden worden gehouden in Duitsland, zou zijn CDU/CSU winnen met 28 procent van de stemmen, gevolgd door De Groenen met 21 en de SPD met 16 procent.