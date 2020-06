Gepensioneerden en jonge gezinnen gaan meteen de grens weer over

De Belgische grens zat maanden dicht, vanaf maandag kun je weer doorrijden. Beeld Hollandse Hoogte

Hé Mark, heb je al mensen kunnen opvangen?

‘Ja, er zijn aardig wat campers en stationwagens de parkeerplaats komen oprijden. Over het algemeen zijn het twee soorten mensen die nu naar het buitenland gaan: de gepensioneerden en gezinnen met jonge, niet-schoolgaande kinderen. Dat is precies zoals het kabinet het wil: gespreid op vakantie. Deze groepen zijn niet gebonden aan schoolvakanties.’

Waar gaan de vakantiegangers zoal heen?

‘Ik sprak met een stel dat eigenlijk naar Thailand zou gaan. Die gaan nu naar Knokke, in België. En veel mensen gaan naar Frankrijk. Wat hen opvalt is dat in Frankrijk ineens bijna alle beperkingen eraf zijn. Je mag weer naar een restaurant, kunt weer de winkels in. Een jong stel heeft een kamer bij een boerderij gehuurd bij Bourges en twee gepensioneerde stellen gaan een beetje op de bonnefooi. Ze hebben nog niks geboekt, zien wel waar ze eindigen.’

Waarom willen ze bij de eerste mogelijkheid het land uit?

‘Allereerst: het is goedkoper dan in het hoogseizoen. Maar ik heb ook de indruk dat de lockdown voor veel mensen lang genoeg heeft geduurd. Ze hebben hun voorjaarsvakantie al moeten skippen en zijn er aan toe om het land uit te gaan. Het idee dat die grens maandenlang op slot zat, geeft toch een unheimisch gevoel. Door de grens naar België over te steken, ben je er toch al even uit.’

Maken ze zich zorgen om besmet te raken?

‘Niet echt. Het idee is om zo veel mogelijk op zichzelf te blijven. Ze zullen een supermarkt ingaan, maar voor de rest hebben ze alles bij zich in de camper. Ze hebben niet het gevoel dat ze meer risico lopen.’