Gepassioneerd en eigengereid strijder voor erkenning van migrantenvrouwen in Nederland

In 1973 kwam Özden Yalim naar Nederland, 26 jaar en ambitieus, om haar master te halen. Toen ze, afgestudeerd, de Nederlands taal wilde leren – ze sprak Engels – kreeg ze cursussen aangereikt voor analfabete migrantenvrouwen. Het maakte haar woest en strijdbaar. ‘Je werd als buitenlandse vrouw gezien als een hulpeloos wezen dat gered moest worden’, zei ze in interviews.

Yalim werd geboren in een gezin van vijf meisjes. Hun ouders waren vooraanstaande progressieve en liberale intellectuelen in Turkije, die het internaat voor hun dochters verkozen boven de strenge sociale controle van de buurt en de stad. Er was veel wat meisjes niet mochten. Voor Yalim begon haar emigratie daar, als 12-jarige op het internaat, zou ze later zeggen. Ze leerde er zelfstandig te handelen, ze ontwikkelde zelfvertrouwen en durfde de degens te kruisen met mannen.

Ze zou naar het Engelse Sussex gaan om te promoveren, maar ze werd verliefd op Inanç Kutluer, die in Nederland Turkse radioprogramma’s maakte. Ze trouwden, kregen twee kinderen en daarmee begon meteen haar strijd om erkenning van migrantenvrouwen in Nederland. Ze woonde destijds in een vinexwijk, was de enige migrantenvrouw en de enige vrouw met betaald werk en ze hoorde buurvrouwen roddelen over haar vuile ramen.

Tot de tanden gewapend ging ze aan de slag. Ze leerde de taal aan de hand van Kamerverslagen en wetsvoorstellen, en uit haar mond klonk het Nederlands een tijd zo ambtelijk en juridisch, dat zelfs haar kinderen moeite hadden haar te begrijpen. ‘Gewoon geen alledaags Nederlands’, zei ze later.

Ze werd stafmedewerker van het Nederlands Centrum Buitenlanders, waarna ze steeds vaker werd gevraagd voor bestuurs- en vrijwilligersfuncties in binnen- en buitenland. Ze stond aan de basis van het migrantenbeleid in Nederland, streed voor gelijke rechten tussen mannen en vrouwen op vele fronten, wees op uitsluiting van bevolkingsgroepen en ijverde voor het bundelen van krachten van organisaties voor zwarte vrouwen, migranten en vluchtelingen.

Maaike de Graaff leerde haar in 1988 kennen tijdens een tweejarige leergang ‘vrouw en beleid’ van organisatiebureau De Beuk. Ze raakten bevriend. ‘Özden was een elegante vrouw’, zegt De Graaff. ‘Ze bewoog zich prachtig en sprak met haar handen, heel beheerst. Ze was iemand naar wie werd geluisterd. In de debatten stelde ze dingen aan de orde, waar ik nooit eerder bij had stilgestaan. Als er ruzie kwam, loste ze die op, ze keek over de partijen heen. Voor mij heeft ze sluiers opgelicht, ze zette de dingen in een ander perspectief.’

Yalims dochter Alev dacht als ‘klein hummeltje’ dat ze thuis elk weekend ruzie hadden. ‘Zulke heftige discussies werden er aan tafel gevoerd. Het geloof van mijn moeder dat we de dingen beter kunnen maken, was enorm. Goed burgerschap, vechten voor een betere samenleving, daarover sprak ze altijd, ook met vrienden. Ik ben om die reden politicologie gaan studeren, al ben ik nu theatermaker. Mijn broer werd advocaat. Ze was een strijder, als activist fel en drammerig, maar privé was ze een vrolijke en grappige vrouw vol verhalen en anekdotes. En enorm levenslustig. Ze hield van reizen, zat in een paar leesclubs, ging vaak naar de film en musea.’

Toen Yalim directeur was van de Vrouwenvakschool werd haar moeder ziek. Ze had grote bewondering voor haar moeder, inmiddels in Nederland, en nam de zorg op zich. Vier jaar later pakte ze haar werk weer op. Een vaste baan ambieerde ze toen niet meer, maar haar werklust bleef onverminderd groot. In 2000 werd ze voor al haar inspanningen koninklijk onderscheiden. Er zouden meer prijzen volgen.

Drie jaar geleden kwam alles stil te liggen toen ze zelf ongeneeslijk ziek werd. Haar dochter Alev: ‘Ze was dankbaar voor de zorg die ze kreeg, wat niet wegnam dat ze haarscherp zag hoe mondig je moet zijn om je weg te vinden in de gezondheidszorg. Tot op het laatst bleef ze maatschappelijk betrokken en spoorde ze vooral jongeren aan Nederland te verbeteren.’ Op 30 juli overleed ze, 77 jaar oud.