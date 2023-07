Gepantserde auto’s van topcriminelen Holleeder en Soerel worden geveild, opbrengst naar goed doel

De Volkswagen Passat, voorheen van Holleeder. De auto is van het type W8, met 275 pk en een koppel van zo’n 370 Nm. Beeld Catawiki

Om zijn showroom uit te breiden was de 29-jarige Katwijkse autohandelaar Darcy Hoogenhout op internet aan het speuren naar bijzondere Porsches. Zijn aandacht werd uiteindelijk getrokken door een gepantserde Volkswagen Passat. Automatisch voerden zijn gedachten terug naar een artikel dat hij tien jaar geleden had gelezen op een autoblog, over het voertuig van topcrimineel Willem Holleeder. Zou het..?

Hij besloot de gok te wagen, stuurde een vrachtwagen naar Letland om het loodzware vehikel (2.170 kilo) op te halen en vroeg bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) het oude kenteken op. Na een vergelijking met filmpjes van Holleeder die uit zijn Volkswagen stapte, wist hij het zeker: dit is ’m.

Schimmig

Via zijn netwerk van liefhebbers van auto’s ‘met een verhaal’ probeerde Hoogenhout het rijtuig te slijten, wat hem verrassend genoeg een aanbod opleverde voor een auto ‘in dezelfde categorie’. Een BMW 540i. Voormalig eigenaar: Dino Soerel, die net als Holleeder een levenslange gevangenisstraf uitzit voor liquidaties in de Amsterdamse onderwereld.

Hoogenhout zette beide voertuigen op Marktplaats, maar de overvloed aan reacties zette hem aan het denken. ‘Deze auto’s komen uit een heel schimmige hoek en daar wilde ik als bedrijf niet mee geassocieerd worden’, zegt hij. ‘Ik wilde het omzetten in iets positiefs.’

De BMW 540i die ooit aan Dino Soerel toebehoorde. Beeld Catawiki

Hij nam contact op met Jongeren die het Kunnen, een stichting die naschoolse activiteiten biedt aan jongeren in Amsterdam-Zuidoost, onder meer om ze uit het criminele circuit te weren. Het telefoontje van Hoogenhout kwam als geroepen, zegt oprichter Virgil Tevreden. Zijn stichting had net te horen gekregen dat de subsidiekraan voor een van zijn projecten werd dichtgedraaid. Nu was er weer perspectief. ‘De jongeren stonden echt versteld dat iemand uit de maatschappij zich zo om hen bekommert.’

Catawiki

De auto’s staan inmiddels aangeprezen op veilingsite Catawiki, waar tot zondag 21.00 uur een bod uitgebracht kan worden. Volgens de beschrijving zouden ook de in 2004 geliquideerde vastgoedhandelaar Willem Endstra en zakenvrouw Nina Brink in een ver verleden achter het stuur hebben gezeten.

‘Beide auto’s zijn B4-gepantserd, wat betekent dat ze bestand zijn tegen hand- en vuurwapens’, zegt Darcy Hoogenhout. ‘In de deuren zit kevlar en de ruiten zijn kogelwerend. Er is een sirene ingebouwd en je kunt via de intercom van binnen naar buiten praten en andersom.’

Hij hoopt dat de auto’s minstens 15 duizend euro per stuk opleveren. Virgil Tevreden waagt zich niet aan voorspellingen. ‘Alles is welkom’, zegt hij. De jongerenwerker is er inmiddels van overtuigd dat de schenking niet op louter toeval berust. ‘Onze stichting heeft als afkorting JDK. Dat zijn precies de letters die terugkomen op de kentekenplaat van de auto van Dino Soerel. Het is voorbestemd, dat kan niet anders.’