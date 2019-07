Georgiërs rekenden op 1,7 miljoen Russen, maar Poetin verbiedt vakantievluchten. Het wordt een spannende zomer

Voor Russen valt alweer een populaire vakantiebestemming af nu president Poetin vliegverkeer naar Georgië verbiedt. Met de aanval op de economie van het buurland drijft Moskou een regeringspartij in het nauw die juist de handelsrelaties met Rusland heeft verbeterd.

Vandaag zouden er tientallen vliegtuigen vol vakantievierende Russen landen in Georgië, maar ze komen niet. President Poetin voerde maandag een verbod in op vliegverkeer tussen Rusland en Georgië.

Opnieuw is Rusland verzeild in een fikse ruzie met een buurland. Met strafmaatregelen probeert Moskou de economie van Georgië te beschadigen, omdat het land zich schuldig zou maken aan ‘Russofobische hysterie’.

Maandag kondigde de buitenlandcommissie van het Russische parlement een verbod aan op geldtransacties met Georgië en op de import van twee Georgische exportproducten: wijn en Borjomi, zoutig mineraalwater uit de bergen van het Kaukasische land.

Een boycot op toerisme, wijn en Borjomi – veel harder kan Rusland de Georgische economie niet raken. De Georgische toeristensector is verantwoordelijk voor 8 procent van de economie en draait vooral op Russen: dit jaar rekenden de 4,5 miljoen Georgiërs op 1,7 miljoen toeristen uit Rusland.

Voor Russen is Georgië wat Frankrijk is voor Nederlanders. Hier gaan Russen heen voor terrassen met goede wijn, bergen hoger dan de Mont Blanc en stranden aan de Zwarte Zee. Terug in Rusland blijven ze de Georgische sferen opzoeken: bijna 10 procent van de wijnen in Russische supermarkten komt uit Georgië en bij de schappen met mineraalwater staat Borjomi steevast op de prominentste plek – volgens een Russisch spreekwoord beschermt Borjomi de lever tegen alcoholgebruik.

Protesten

Moskou is getergd door een golf van protesten in Georgië. Duizenden demonstranten bestormden eind juni het parlement in hoofdstad Tbilisi uit woede over het bezoek van een Russische parlementariër. Die had van regeringspartij Georgische Droom toestemming gekregen om vanaf de voorzitterszetel het Georgische parlement toe te spreken. Een schande volgens de betogers, want Rusland is in hun ogen een bezetter: Moskou heeft 7 duizend soldaten gelegerd in Abchazië en Zuid-Ossetië, twee separatistische gebieden die zich met geweld afgescheiden hebben van Georgië.

De Georgische oppositie hoopt het voorval te gebruiken om een revolutie te ontketenen. Sinds de eerste demonstratie, waarbij honderden mensen gearresteerd werden en gewond raakten door rubberkogels van de politie, demonstreren er kleinere groepen betogers bij het parlement. De oppositie weet dat Georgiërs al langer ontevreden zijn over het regeringsbeleid: volgens peilingen vindt meer dan de helft van de bevolking dat Georgië de verkeerde kant opgaat. Dat komt vooral door tegenvallende economische groei, stijgende corruptie en nepotisme.

De grote vraag is dan ook: waarom blaast Rusland een binnenlandse politieke crisis op tot een internationale crisis? Met de sancties drijft Moskou de regeringspartij in het nauw. En juist de regeringspartij herstelde de afgelopen jaren de handelsrelaties tussen Rusland en Georgië, die afgebroken waren na een korte oorlog tussen de twee landen in 2008. De oppositie pleit voor een veel kritischer Ruslandbeleid.

Tirade

Volgens Poetin zijn Russen hun leven niet zeker in Georgië sinds de protesten – dat is de officiële reden van het vliegverbod. De regering wijst op incidenten om de eigen bevolking daarvan te overtuigen. Maandag beloofde Poetin zelfs vergelding voor een item op de Georgische televisie: een presentator van oppositiezender Rustavi-2 hield zondag een tirade vol scheldwoorden over Poetin (hij noemde Poetin ‘een stinkende bezetter’), waarvoor de zender zich de volgende dag verontschuldigde. Volgens Ruslands plaatsvervangend minister van Financiën moeten Georgiërs daar de reden zoeken van de sancties: ‘In Georgië zijn ze vergeten dat Rusland zijn eigen idee heeft over eer en waardigheid’, zo zei hij in een radio-interview.

Maar onder de Russische bevolking klinkt onvrede over het vliegverbod. Door Poetins sancties gaat hun droomvakantie niet door. Een petitie om het vliegverbod op te heffen is meer dan 60 duizend keer ondertekend. ‘Laat verschillende bevolkingen hun vriendelijke contact voortzetten en laat hen zelf beslissen welke landen ze bezoeken’, stelt de petitie.

Duizenden demonstranten bestormden eind juni het parlement in Tbilisi uit woede over het bezoek van een Russische parlementariër. Beeld EPA

Ruslands buitenlandpolitiek zorgt ervoor dat Russen steeds minder landen kunnen bezoeken. Voor buurland Oekraïne geldt een vliegverbod. Voor Turkije en Egypte, de populairste zomerbestemmingen voor Russen, golden in 2015 en 2016 ook vliegverboden. En een vakantie in Europa behoort voor de meeste Russen niet meer tot de opties sinds het Kremlin de Oekraïense Krim annexeerde en daarmee de waarde van de Russische munt bijna halveerde.

Cadeautjes

Maandagavond dronken Moskovieten op zonovergoten terrassen van de talloze Georgische cafés gewoon Saperavi-wijn, ook al stelde de Russische voedselautoriteit die wijn vorige week plots onder verscherpt toezicht wegens ‘kwaliteitsgebreken’.

De Georgiërs proberen op creatieve wijze de schade aan hun economie te beperken. Met cadeautjes proberen ze mensen uit andere landen te verleiden tot een vakantie in de Kaukasus. Op internet bieden ze toeristen gratis overnachtingen aan, ze beloven mensen gratis van het vliegveld te halen en geven gratis rondleidingen in hun stad aan toeristen. Die kunnen binnenkort rekenen op gratis wijn op het vliegveld, zo beloofde het ministerie van Toerisme.