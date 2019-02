George Mendonsa, ‘de kussende matroos’, overleden

De foto, waarop George Mendonsa vooroverbuigt en de 21-jarige tandartsassistente Greta Friedman gepassioneerd zoent, is een van de bekendste beelden van de twintigste eeuw. Het werd het symbool van de euforie die heerste nadat Japan in augustus 1945 capituleerde.

‘Het was het moment’, vertelde Mendonsa in 2012 aan CBS News. ‘Het was de opwinding dat de oorlog voorbij was, en ik had al een paar glazen op. Dus toen ik een verpleegster zag, greep ik haar, en kuste haar.’

Mendonsa had op dat moment een date met een andere vrouw, Rita Petrie. Het kon Petrie niets schelen dat Mendonsa een ander zoende, vertelde ze later. Zij en Mendonsa zijn zeventig jaar getrouwd geweest.

Zoenen met iedereen

Mendonsa heeft het niet bij die ene keer gelaten, zei Petrie. ‘Soms is hij ‘de kussende matroos’. En de kussende matroos denkt dat hij iedereen moet zoenen. Dus dat doet hij.’

‘Het was niet mijn keuze om gezoend te worden’, vertelde Greta Friedman in 2005. ‘Die gast kwam zomaar naar me toe en kuste me.’ Friedman en Mendonsa zagen elkaar na hun zoen nog twee keer, voor het laatst in 2012 op Times Square. Friedman stierf in 2016. Ze was toen 92.

Niet iedereen vindt de foto een onschuldige uiting van vreugde. Zo schreef Time Magazine dat veel mensen de foto zien als ‘de vastlegging van een publiekelijke aanranding, en niet iets dat gevierd moet worden’.

Iets wits

De foto werd gepubliceerd in Life Magazine en gemaakt door Alfred Eisenstadt. ‘In een flits zag ik iets wits dat gegrepen werd’, schreef hij in zijn boek Eisenstadt on Eisenstadt. ‘Ik draaide me om en drukte af op het moment dat de matroos de verpleegster zoende. Als ze een zwarte jurk had aangehad, zou ik de foto nooit hebben genomen.

Overigens was lange tijd onzeker of Mendonsa de zoenende man op de foto was; vele anderen beweerden de kussende matroos te zijn. Maar het boek The Kissing Sailor: The Mystery Behind the Photo That Ended World War II biedt volgens co-auteur Lawrence Verria uitsluitsel: Mendonsa is de kussende matroos.