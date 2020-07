George Floyd: ‘Ik krijg geen adem’ – Agent: ‘Stop dan met praten’

Lees verder

Nieuws

Anti-racismebetogers gooien in Baltimore standbeeld van Columbus in de rivier

Onder luid gejuich hebben anti-racismebetogers zaterdagavond in de Amerikaanse stad Baltimore een standbeeld van Christopher Colombus van zijn sokkel getrokken en in de rivier gegooid.

Trump woedend over plan om in koeienletters ‘Black Lives Matter’ voor Trump Tower te schilderen

President Trump heeft woedend gereageerd op het nieuws dat de burgemeester van New York, Bill de Blasio, plannen heeft om recht voor de Trump Tower in Manhattan met koeienletters ‘Black Lives Matter’ te laten zetten op straat.

Analyse

Met een legertje op sociale media kun je de wereld werkelijk veranderen

Black Lives Matter, K-popfans die een Trump-rally saboteren en Viruswaanzin. Het zijn drie bewegingen met een totaal andere achtergrond die één ding gemeen hebben: met hun grote bereik op sociale media krijgen ze daadwerkelijk iets voor elkaar.

Interviews

Twee generaties over racisme: ‘Wij zijn er, we gaan niet weg, en we eisen onze plek op’

Hoe voeren verschillende generaties de strijd tegen racisme? De Volkskrant luistert naar drie zwarte Nederlanders in gesprek met hun kind.