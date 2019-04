‘Geoliede moordbende’ dankzij kroongetuige vervolgd in Marengo-proces

Politieonderzoek maart vorig jaar bij het pand in Amsterdam waar Reduan, broer van kroongetuige Nabil B., is doodgeschoten. Beeld Guus Dubbelman / De Volkskrant

Daarmee is het proces omvangrijker geworden dan het liquidatieproces Passage, waarin bijna alle tien verdachten in 2017 hoge straffen kregen opgelegd voor betrokkenheid bij moorden, waaronder vier keer levenslang.

De in totaal veertien verdachten in het strafproces Marengo zouden betrokken zijn bij (voorgenomen) liquidaties of ‘vergismoorden’. De voortvluchtige cocaïnehandelaren Ridouan T. en Saïd R. geven volgens het Openbaar Ministerie (OM) leiding aan een ‘geoliede moordorganisatie’ – in de volksmond ook wel ‘Mocro-maffia’ genoemd.

Dat heeft de officier van justitie donderdagochtend bekendgemaakt tijdens een voorbereidende zitting voor het proces, waarvan de inhoudelijke behandeling op z’n vroegst in 2020 zal beginnen. Net als in het Passageproces is in het Marengo-proces een kroongetuige opgestaan die belastende verklaringen heeft afgelegd over de criminele organisatie waartoe hij zelf behoorde.

Deze kroongetuige, Nabil B., werd in 2017 aangehouden wegens betrokkenheid bij de ‘vergismoord’ op Hakim Chengachi in Utrecht in datzelfde jaar. Een week nadat bekend werd dat Nabil B. belastende verklaringen had afgelegd, werd uit wraak zijn broer Reduan – die niet crimineel was – in Amsterdam doodgeschoten. Daarop werd B.’s hele familie in allerijl in veiligheid gebracht. Hieruit bleek dat het OM geen rekening had gehouden met de mogelijke consequenties van het bekendmaken van de kroongetuige, noch met het gemak waarmee de Mocro-maffia beslist over leven en dood. De moordbende gaat erg professioneel te werk – zo wordt van tevoren een safehouse geregeld voor schutters en worden mensen belast met het schoonmaken van wapens en het wegwerken van sporen na een moord.

Beloning van 100 duizend euro

Het aantal slachtoffers dat aan de veertien verdachten wordt toegeschreven is nog niet te noemen, aldus een OM-woordvoerder. Eerder werd bekend dat kroongetuige Nabil B. de voortvluchtige Ridouan T. en Saïd R. koppelt aan twaalf moorden. Voor de tip die leidt tot de aanhouding van deze twee vermoedelijke opdrachtgevers, heeft de staat 100 duizend euro per verdachte uitgeloofd. Als T. en R. spoorloos blijven, zullen ze bij verstek worden berecht. Aangenomen wordt dat de mannen zijn ondergedoken in landen die geen uitleveringsverdrag hebben met Nederland.

Justitie probeert ook het proces over de moord, eind 2016, op misdaadblogger Martin Kok aan Marengo toe te voegen. De verdenkingen in dit liquidatieproces zijn gebaseerd op veertig verklaringen van de kroongetuige, ontsleutelde berichten op pgp- (‘pretty good privacy’)telefoons en recherche-onderzoek. Kroongetuige B. zal waarschijnlijk in juli op openbare pro forma-zittingen worden ondervraagd.

Eind vorig jaar riep Nico Meijering, advocaat van een van de verdachten, in een tv-programma getuigen op zich bij hem te melden als ze belastende verklaringen over de kroongetuige konden doen. Inmiddels hebben drie getuigen dat gedaan, stelt hij. Het OM wil deze mensen ook horen.

Onder deze getuigen heerst volgens Meijering echter ‘grote angst’: ‘Het OM keert zich volop tegen de getuigen en hun omgeving, er worden aanhoudingen gedaan. Daarom kunnen we niet zeggen: OM, kom gezellig langs – gebleken is dat deze aanpak niet werkt.’