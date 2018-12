Genua krijgt een sterke, heel sterke brug van sterarchitect Renzo Piano: ‘Deze gaat het tweeduizend jaar volhouden’

Marco Bucci, de burgemeester van Genua, laat tijdens een persconferentie het ontwerp van de Italiaanse architect Renzo Piano zien. Beeld AFP

Architect Piano, onder andere bekend van het Centre Pompidou in Parijs, werd in Genua geboren en heeft er nog altijd zijn ontwerpstudio. Hij houdt van de stad, vertelde hij woensdag in de Italiaanse krant Corriere della Sera. Toen de 45 meter hoge Morandibrug afgelopen augustus instortte, waarbij 43 personen om het leven kwamen, begon hij dan ook een dag later al met het tekenen van een nieuwe brug.

Datzelfde ontwerp werd deze week officieel aangenomen: een 1.100 meter lange constructie van ijzer die de twee stadsdelen aan weerszijden van de Polcevera-rivier eindelijk weer zal moeten verbinden. De brug is wit en doet dankzij een serie metalen ‘zeilen’ aan een scheepsvloot denken; een eerbetoon van Piano aan de indrukwekkende maritieme geschiedenis van de nog altijd grootste havenstad van Italië. De zeilen zullen iedere nacht worden uitgelicht door in totaal 43 lampen; eentje voor ieder dodelijk slachtoffer van afgelopen augustus.

De Morandibrug – jarenlang hét symbool van Genua omdat hij niet alleen de horizon van de havenstad bepaalde, maar ook vijftig jaar lang de belangrijkste toegangsweg vormde – stortte waarschijnlijk in vanwege een constructiefout. Eind vorig jaar nog onderzocht de Universiteit van Milaan de brug in opdracht van wegbeheerder Autostrade per l’Italia. Uit dat onderzoek bleek dat er ernstige problemen waren met de tuien – de hangkabels – waarmee de brug op zijn plek werd gehouden. Met dat onderzoek werd uiteindelijk niets gedaan.

Een artist impression van de brug.

Fragiele stad

‘Deze brug gaat het tweeduizend jaar volhouden, want bruggen horen niet in te storten’, zei Piano dinsdag over zijn ontwerp. In plaats van tuien rust zijn brug op een serie palen. ‘Genua is een zeer fragiele stad. Ze is smal en ligt ingeklemd tussen de zee en de bergen die direct heel steil omhoog lopen. Genua is verticaal, steil, rotsachtig, heeft een diepe zeebodem en een ruige zee. Maar toch vind ik dat topografie voor een architect nooit een zondebok mag zijn.’

Hij noemde zijn project ‘mooi, zoals ook Genua mooi is: simpel, maar niet gewoontjes. Terughoudend, spaarzaam, zwijgzaam. En sterk, heel sterk, zodat hij heel lang meegaat’. Deze ‘brug van Genua’ – Piano dichtte zijn project wel veel symboliek toe, maar geen officiële naam – zal naar schatting 202 miljoen euro kosten. Dat is exclusief het salaris van Piano zelf. ‘Ik doe het gratis en voor niets, dat lijkt me duidelijk.’ Het constructiewerk zal worden uitgevoerd door een consortium van drie Italiaanse bouwbedrijven (Salini Impregilo, Fincantieri en Italferr), en Piano zal het geheel overzien. Ook die rol van ‘technisch adviseur’ zal hij gratis vervullen.

‘Als we voor 31 maart kunnen beginnen met bouwen, dan hebben we voor Kerst een brug’, zei de burgemeester van Genua, Marco Bucci, tijdens de presentatie tegen zijn stadsgenoten. Die uitspraak is optimistisch gezien de moeizame Italiaanse geschiedenis met grote infrastructurele werken, maar ook begrijpelijk. Sinds het wegvallen van de Morandibrug is Genua namelijk een grote verkeersopstopping geworden. De brug was een essentiële verkeersader in het vrachtverkeer tussen de haven, Zuid-Frankrijk en Milaan. Al dat vrachtverkeer is sinds 14 augustus aangewezen op een krappe kronkelweg die dwars door de stad loopt.

Dat er pas acht maanden na het ongeluk met de bouw van een nieuwe brug kan worden begonnen, komt door het strafrechtelijk onderzoek naar de instorting. Daarin was de brug een bewijsstuk naar de mogelijke dood door schuld wegens gebrekkig onderhoud. Pas deze week, toen de rechtszaak tegen een aantal ambtenaren van het ministerie van Transport en topmanagers van de wegbeheerder begon, besliste de rechter dat de restanten van de Morandibrug mogen worden gesloopt.