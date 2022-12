Genoeg duurzame energie opgewekt in 2022 om heel Noord-Nederland te voorzien

Mannen met bosmaaiers aan het werk tussen de zonnepanelen in Beneden-Leeuwen, Gelderland. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De groei van de hoeveelheid duurzame energie komt voor een belangrijk deel door zonne-energie. Zonnepanelen wekten 40 procent meer energie op dan in 2021. Dat kwam doordat een kwart meer zonnepanelen in gebruik zijn genomen, maar ook omdat het een erg zonnig jaar was. Twee miljoen huizen hebben nu zonnepanelen.

Door de groei van hernieuwbare energie kon Nederland 1,6 miljard kubieke meter gas uitsparen. Dat komt neer op 4 procent van het totale gasverbruik in 2021. Vanwege de hoge prijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne is het gasverbruik ook gedaald.

Biomassa nog steeds belangrijkste bron

De belangrijkste bron van duurzame energie is nog altijd biomassa, hoewel het aandeel daarvan in de energieproductie wel is gedaald. 48 procent van de duurzame energie wordt nu opgewekt door hout of ander organisch materiaal te verbranden in energiecentrales, vorig jaar was dat nog 51 procent. Hoewel er CO2 vrijkomt bij de verbranding van biomassa, wordt het als duurzaam gezien als er nieuwe bomen voor in de plaats komen.

41 procent van alle elektriciteit is afgelopen jaar opgewekt door hernieuwbare bronnen. Dat aandeel is bijna een kwart hoger dan vorig jaar. Er waren voor het eerst zelfs een aantal dagen dat wind- en zonne-energie alle benodigde stroom op dat moment in Nederland konden leveren.

De opwekking van elektriciteit loopt voor op andere vormen van energie als het gaat om het gebruik van duurzame bronnen. In totaal wordt nu ongeveer 14 procent van alle energie in Nederland door duurzame bronnen opgewekt.