Generatiewisseling op het Binnenhof: zes fractieleiders zijn de 40 nog niet gepasseerd

Hij wil worden beoordeeld op wat hij voor elkaar krijgt, niet op zijn leeftijd, zei de 31-jarige Rob Jetten dinsdag na zijn verkiezing tot nieuwe fractieleider van D66. Toch is het een opvallend feit: van de dertien partijen in de Tweede Kamer zijn nu zes dertigers in hun fractie aan de macht.

Behalve Jetten zijn dat Jesse Klaver (GroenLinks, 32), Lilian Marijnissen (SP, 33), Thierry Baudet (Forum voor Democratie, 35), Klaas Dijkhoff (VVD, 37) en Tunahan Kuzu (Denk, 37).

Zes millennials, geboren in de jaren tachtig, tieners in de jaren negentig, opgegroeid zonder schaarste aan tv-zenders, zonder ‘haartjes nat, nog even op’ met Rutger Hauer in Floris of Hetty Blok in Ja Zuster, Nee Zuster. Ze zijn volwassen geworden in het nieuwe millennium en zoals velen in hun generatie zowel idealistisch als individualistisch. Ze brengen hun politieke overtuiging naar aloude zaaltjes, maar verpakken ze ook in persoonlijke boodschappen op sociale media.

Baudet en Kuzu stichtten nieuwe partijen, de andere vier zijn van eigen kweek. Jetten was voorzitter van de Jonge Democraten, Klaver van Dwars en Marijnissen was al op haar vijftiende lid van de SP-jongeren in Rood, waarna ze in haar geboorteplaats Oss het jongste raadslid ooit werd. Dijkhoff is VVD-lid sinds zijn zeventiende, sloeg de liberale jongeren in de JOVD over, maar was wel gemeenteraadslid in zijn woonplaats Breda. Ze zijn het levende bewijs dat de politieke partij nog altijd een opleidingsschool is, dalende ledentallen ten spijt.

Dertigers Jesse Klaver en Thierry Baudet. Foto Freek van den Bergh

Hoge doorstroming Kamerleden

De hoge doorstroming van Kamerleden is soms ‘zorgelijk’, schreef Alexander Pechtold dinsdag in de brief waarmee hij na twaalf jaar afscheid nam als volksvertegenwoordiger. En ook: ‘Het ambacht van Kamerlid is een blijvend leerproces.’ Ooit gold het adagium dat een Kamerlid twee perioden van vier jaar nodig had om het vak te leren en pas dan effectief werd. Zo werkt het allang niet meer. Jetten is op dag 566 van zijn Kamerlidmaatschap al de belangrijkste man in zijn fractie. Een Kamerlid zit doorgaans nog geen vijf jaar en de leeftijdstrend is dalend, gemiddeld nu 46 jaar.

Natuurlijk zijn jonge fractieleiders electoraal aantrekkelijk, zie Jesse Klaver. Maar een garantie voor succes zijn ze niet. Lilian Marijnissen brengt de SP vooralsnog niet meer zetels dan Emile Roemer. Toen Job Cohen in 2010 als 63-jarige terugkwam naar Den Haag deed hij het aanvankelijk ook onder jonge kiezers goed. De PVV scoort al jaren hoog onder jongeren, terwijl Geert Wilders als hij in de Kamer om zich heen kijkt met zijn 55 jaar inmiddels een oude man is.

‘Generatiewisseling’

Klaver sprak al hoopvol van ‘een generatiewisseling’ op het Binnenhof. ‘Nu Rutte nog.’ De contouren zijn er in elk geval, maar jonge fractieleiders zijn er in het verleden vaker geweest. Hans Wiegel was 30 toen hij in 1971 de VVD-fractie ging leiden. ‘Het belangrijkste is dat je een goede band krijgt met je fractiegenoten’, adviseert Wiegel. ‘Veel praten met collega’s die ouder zijn en meer ervaring hebben. Zodat ze niet gaan zeggen: wat motten we met die snotneus? Ik denk dat hij dat kan. Aan de slag.’