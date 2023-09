‘Gênante berisping’: Duitse rechter verbiedt uitlevering crimineel wegens beroerde omstandigheden Britse cel

De Wandsworth-gevangenis in het zuidwesten van Londen. Beeld Antonio Olmos/The Guardian

De man, woonachtig in het Verenigd Koninkrijk, wordt door de Britse justitie verdacht van de smokkel van zo’n 5 kilo cocaïne en het witwassen van omgerekend 385 duizend euro. Hij was naar eigen zeggen in Duitsland om bij zijn ernstig zieke verloofde te zijn. De Britse regering had via de internationale politieorganisatie Interpol de Duitse justitie verzocht de man te arresteren en uit te leveren, zodat hij in het Verenigd Koninkrijk berecht kon worden. De verdachte had alleen de perfecte advocaat weten te strikken om de uitlevering te voorkomen, zo meldt The Guardian.

Zijn advocaat Jan-Carl Janssen is namelijk in Glasgow afgestudeerd op de omstandigheden in de Britse gevangenissen. In zijn betoog citeerde hij uit eigen werk: Britse gevangenissen zouden overvol zijn en kampen met een fors personeelstekort. Hierdoor is het geweld tussen gevangenen volgens Janssen nauwelijks in toom te houden en de veiligheid van zijn cliënt niet te garanderen. De gevangenisinspecteur van het Verenigd Koninkrijk concludeerde vorige maand dat de meeste gevangenissen overbevolkt zijn. Op een gevangenispopulatie van bijna 87 duizend, staan slechts 947 cellen leeg. Bovendien zijn die lege plekken slecht verdeeld.

De rechter in Karlsruhe ging hierin mee. Daarbij speelde ook mee dat een tweevoudig informatieverzoek bij de Britse autoriteiten naar de omstandigheden waarin de Albanees terecht zou komen, volgens de rechter onbevredigend beantwoord werd. De Britten kunnen volgens de rechter niet garanderen dat zijn cel zal voldoen aan de minimale standaarden volgens de Europese mensenrechtenverdragen. De Albanese verdachte bleef zodoende in Duitsland. Omdat de man in Duitsland nergens van verdacht wordt, is hij vrijgelaten. De uitspraak is in maart gedaan, maar nu pas gepubliceerd.

‘Dieptepunt’

Jonathan Goldsmith, lid van de Britse juridische klankbordgroep Law Society, schreef in een blog dat de uitspraak een ‘gênante berisping’ voor het Verenigd Koninkrijk is. Volgens hem bevindt het Britse justitiesysteem zich momenteel op een dieptepunt. Hij verwijst naar een eerdere uitspraak van de Ierse hoogste rechtbank, die een uitlevering van een verdachte met mentale gezondheidsklachten aan Schotland verbood vanwege de omstandigheden in Schotse gevangenissen.

Het Britse ministerie van Justitie ontkent de problemen. ‘Deze regering doet meer dan ooit om een veilige gevangenis te creëren’, zegt een woordvoerder tegen The Guardian. ‘We zijn twintigduizend extra plaatsen aan het vrijmaken en investeren 100 miljoen pond (117 miljoen euro, red.) in veiligheidsmaatregelen als X-rayscanners om de aanwezigheid van wapens, drugs en telefoons die het geweld achter de tralies aanwakkeren, te stoppen.’

Belgische gevangenissen

Sinds het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie heeft verlaten, kunnen rechters strenger zijn in het beoordelen van een uitleveringsverzoek. De rechtbank in Karlsruhe vroeg de Britse autoriteiten daarom om meer informatie over de situatie waar de Albanese verdachte in terecht zou komen. Toch gebeurt het ook in EU-verband dat uitlevering wordt verboden. Zo besloot de Nederlandse rechter de afgelopen jaren meermaals geen verdachten meer uit te leveren aan België, omdat er door overvolle Belgische gevangenissen ‘een reëel gevaar bestaat op een onmenselijke of vernederende behandeling’.