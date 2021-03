Gemiste penalty Messi breekpunt bij Paris St.-Germain - Barcelona

Lionel Messi maakt het eerste doelpunt voor FC Barcelona. Beeld REUTERS

Een dag na Cristiano Ronaldo (36) is dus ook Lionel Messi (33) uitgeschakeld, voordat de kwartfinales van de Champions League beginnen. Het is voor het eerst sinds 2005 dat de vedetten die de toon van het topvoetbal vijftien jaar bepaalden, ontbreken bij de laatste acht. Naast PSG plaatste ook Liverpool zich, door een tweede zege op Leipzig. De oude sterren nemen langzaam afscheid, terwijl de nieuwe de hegemonie overnemen. Kylian Mbappé (22) maakte vier van de vijf doelpunten over twee duels tegen Barcelona, net als Erling Haaland (20) voor Dortmund deed tegen Sevilla.

PSG - Barcelona was tot de rust wervelend en opwindend, al was het maar door het immense verschil tussen het apathische voetbal van PSG en het geloof in het mirakel van Barcelona, dat vier jaar geleden een achterstand van 4-0 tegen PSG repareerde, met een 6-1 thuis. Maar het scorende vermogen ontbrak, zodat een zogenoemde ‘Remontada’ onmogelijk bleek.

PSG trok zich massaal terug en vertrouwde op een uitval via Mbappé. Armoedig was het voetbal van de Franse kampioen. En Messi, ja Messi, die zal later op stille momenten in de schommelstoel alle kansen en vreemde acties van bijvoorbeeld Dembélé nog eens nalopen. Hoe het anders had kunnen lopen, ook twee seizoenen geleden tegen Liverpool in de halve finales, als de snelle aanvaller schotvaardig zou zijn, en minder onvoorspelbaar voor ploeggenoten. Messi kan bij contractonderhandelingen altijd inbrengen dat een deel van zijn salaris te zien valt als smartengeld voor het voetballen met mannen als Dembélé.

Granaatinslag

Messi deelde zelf in de malaise door vlak voor rust een strafschop te missen, een onterechte strafschop trouwens. Kort daarvoor had Messi 1-1 gemaakt met een schot dat een granaatinslag nabootste. Mbappé had daarvoor van elf meter gescoord, nadat Lenglet ongelukkig op de hak van Icardi was gaan staan en de vaak in de weg lopende scheidsrechter Taylor na consultatie van de VAR een strafschop gaf.

Met die 1-0 stond PSG dus met 5-1 voor over twee duels. En toch was het nog een tijdje spannend, omdat de Parijzenaren vreselijk voetbalden, Barcelona de omsingeling organiseerde en de ene na de andere kans kreeg. De gemiste penalty van Messi, wiens schot via het been van doelman Navas tegen de lat eindigde, was een breekpunt voor Barcelona, met Frenkie de Jong voor de gelegenheid als middelste van drie centrale verdedigers.

Het door Qatar gefinancierde PSG mag blijven dromen van de eerste zege in de Champions League. Voor Ronald Koeman en Barcelona rest dit seizoen de bekerfinale en de strijd om de titel, waarin de achterstand op Atlético Madrid weer opliep tot zes punten. Atlético won een inhaalduel. Verder zullen de gedachten uitgaan naar volgend seizoen. Mag Koeman blijven van de nieuwe voorzitter Laporta? Wat doet Messi, met zijn aflopende contract? Is Jordi Cruijff de nieuwe technisch directeur?