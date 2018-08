Gemiddelde prijs studentenkamer voor het eerst boven de 400 euro

Studenten in Amsterdam zijn met een gemiddelde huursom van 571 euro het duurst uit. In Rotterdam steeg de huur met 7,4 procent het hardst van alle grote steden, tot 458 euro.

Dat blijkt uit cijfers van Kamernet, een grote website voor studentenhuisvesting. In 2008 lag de gemiddelde huurprijs van nieuw aangeboden studentenkamers op 329 euro. Toen was er sprake van krapte op de kamermarkt, hoewel dat jaar vrij veel (9,2 procent) nieuwe kamers te huur werden aangeboden.

Krapte

Ook nu drijft de krapte op de woningmarkt de prijzen voor studentenkamers op, constateert Kamernet. Voor starters zijn er in veel steden nog amper koop- en huurwoningen beschikbaar. Twintigers blijven daarom na hun opleiding langer in hun kamer wonen en maken het voor nieuwe studenten moeilijker om het ouderlijk huis te verlaten. Bovendien proberen vooral de universiteiten om steeds meer buitenlandse studenten binnen te halen, waardoor de kamermarkt nog meer onder druk komt te staan.

Volgens de Landelijke Studentenvakbond LSVb konden vorig jaar 40 duizend studenten geen woonruimte vinden. 'Dan is het logisch dat de huurprijzen omhoog gaan', zegt vicevoorzitter Carline van Breugel.

Het tekort aan woonruimte leidt in steeds meer studentensteden tot problemen. In Groningen voerden studenten vorig jaar actie om te protesteren tegen het tekort aan woonruimte. Internationale studenten zouden op straat moeten slapen, omdat studentenhotels en andere slaapplekken vol zaten. Op de Facebookpagina 'Fuck the Housing Shortage' tipten internationale studenten elkaar over kamers die nog wel beschikbaar waren in Groningen.

Vluchtelingencentra

De gemeente Groningen probeert het probleem in te dammen door studenten onder te brengen in leegstaande opvangcentra voor vluchtelingen. Ook is er een 'slaapboot' ingericht, waar studenten kunnen verblijven tot hun containerwoningen in oktober beschikbaar zijn. Van Breugel: 'En we weten dat studenten noodgedwongen verblijven in een bejaardenhuis of een tentenkamp. Daar betalen ze tussen de 15 en 35 euro per nacht, dus misschien wel 1.000 euro per maand. Dat is echt gigantisch veel.'

Internationale studenten van de UvA en de Hogeschool van Amsterdam verblijven op eigen kosten in vakantiehuisjes. En voor nieuwe studenten in Wageningen die nog geen woonruimte hebben, wordt tijdens hun introductie een kampeerplek geregeld. Tijdens de Algemene Introductie Dagen, die vrijdag beginnen, kunnen driehonderd studenten kamperen op het campusterrein - douches en toiletten zijn aanwezig.

Verantwoordelijkheid

De LSVb pleit ervoor dat onderwijsinstellingen minder actief buitenlandse studenten werven om het woningtekort niet verder te laten oplopen. 'Universiteiten en hogescholen hebben de verantwoordelijk om huisvesting aan studenten te bieden. Dat kunnen ze niet alleen, en gemeenten en woningcorporaties bouwen te weinig woonruimte voor studenten. Maar als er al een woningtekort is, is het niet verstandig dat je in het buitenland blijft werven', aldus Van Breugel.

De vakbond wijst erop dat studeren in andere landen vaak automatisch is gekoppeld aan woonruimte, bijvoorbeeld op een campus. 'Maar zeker in Amsterdam is het een volledig andere wereld voor studenten. Het is bijna onmogelijk geworden om een kamer te vinden. En wat er te huur wordt aangeboden, is steeds meer van particulieren en dus duur.'

Te veel huur

De studenten die verzekerd zijn van woonruimte, betalen daar vaak veel te veel voor. In 2016 was 73 procent van de studenten gemiddeld 100 euro per maand te veel kwijt. In Amsterdam betaalden studenten zelfs 160 euro te veel, in Utrecht 117 euro. De vakbond baseert zich op gegevens van de website checkjekamer.nl, waarop in 2016 ruim 6.700 mensen de huurprijs van een kamer controleerden. Volgende week maakt de LSVb de cijfers over 2017 bekend.

Volgens de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting verlieten vorig studiejaar 357 duizend studenten, 54 procent van het totaal, het ouderlijk huis om op kamers te gaan wonen. Vrouwen gaan met 57 procent eerder op zichzelf wonen dan mannen (51 procent), van de studenten van 19 jaar of jonger woont driekwart nog thuis. De meeste studenten (53 procent) wonen in een kamer met gedeelde voorzieningen van gemiddeld 18 vierkante meter, aldus het onderzoek.

Studenten waren in het collegejaar 2016-2017 aan woonlasten gemiddeld 440 euro per maand kwijt, inclusief de bijkomende lasten en na aftrek van huurtoeslag. Per vierkante meter zijn de woonlasten 24 euro. Gecorrigeerd voor inflatie zijn de woonlasten sinds het collegejaar 2012-2013 gemiddeld met 2,8 procent per jaar gestegen.

De hoogte van de woonlasten hebben volgens de onderzoekers de grootste invloed op de keuze die een student maakt om ergens te gaan wonen. Zo hebben studenten er 130 tot 165 euro extra voor over om niet aan de rand van de stad, maar in of dichtbij het centrum of op een campus te kunnen wonen. Ze zijn bereid 120 euro meer aan woonlasten te betalen voor een eenkamerwoning dan een kamer waarbij ze bijvoorbeeld wc of badkamer moeten delen.