Gemiddelde pensioenleeftijd van Nederlandse werknemers snel gestegen

Stakers demonstreren op de Dam tijdens de landelijke actiedag voor een goed pensioen. Beeld ANP

De stijging toont aan dat de maatregelen van de overheid om werknemers te stimuleren langer door te werken flink effect hebben gehad. Volgens het CBS begon de stijgende trend in 2007. Sindsdien is het aandeel werknemers die vóór hun 65ste verjaardag met pensioen gingen gedaald van 88 procent (2006) tot 34 procent in 2018. Een meerderheid (58 procent) van de werknemers die in 2018 met pensioen gingen was 65 of 66 jaar, terwijl dat in 2006 nog slechts tien procent was. De verhoging van de pensioenleeftijd naar 66 jaar (voor 2018) deed zich ook voelen: 38 procent van de werknemers besloot pas op die leeftijd met pensioen te gaan.

Als gevolg van alle maatregelen is het aantal werknemers van 55 jaar en ouder voor wie het loon de belangrijkste inkomstenbron is verdubbeld sinds 2006. Daarbij speelde ook mee dat de arbeidsparticipatie onder vrouwen aanzienlijk toenam.

Opvallend is dat de gemiddelde pensioenleeftijd voor werknemers met een laag opleidingsniveau hoger in 2018 ruim een half jaar hoger lag dan van werknemers met een hoge opleiding: gemiddeld 65 jaar en 6 maanden tegenover 64 en 10 maanden. Die trend zette zich vanaf 2011 in.

In de agrarische sector wordt opvallend lang doorgewerkt. Daar lag de gemiddelde pensioenleeftijd in 2018 op 66 jaar. Voor werknemers bij de overheid en het onderwijs was dat 64 jaar en 6 maanden. Maar ten opzichte van 2006 was dat een flinke stijging: toen lag de gemiddelde pensioenleeftijd in die bedrijfstak op 60 jaar.