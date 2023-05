Gemiddelde loonstijging van 7,6 procent al stuk hoger dan Nederlandsche Bank verstandig vindt

De jaarlijkse mars op de Dag van de Arbeid van de FNV in Amsterdam op 1 mei. Beeld Joris van Gennip

Knot uitte zijn waarschuwing zondag in het televisieprogramma Buitenhof. De vakbonden eisen tijdens hun cao-onderhandelingen minimaal 10 procent als compensatie voor de inflatie, maar Knot vindt dat te veel. Hij denkt dat forse loonsverhogingen leiden tot nieuwe prijsverhogingen, wat dan opnieuw tot loon- en prijsstijgingen zou leiden. ‘Als de centrale bank geen hulp krijgt van sociale partners en overheid om de inflatie te beheersen, zal de rente verhoogd moeten worden, waarmee we alle vormen van besteding afremmen.’

Uit cijfers van werkgeversorganisatie AWVN blijkt dat de arbeidsovereenkomsten die in maart en april zijn beklonken werknemers gemiddeld een loonstijging opleveren van respectievelijk 7,41 en 7,6 procent. Dat is dus een stuk hoger dan de DNB raadzaam vindt. Begin vorig jaar maakten werkgevers en werknemers nog afspraken over loonstijgingen van zo’n 3 procent op jaarbasis.

De AWVN-cijfers beschrijven afspraken die in de betreffende maand zijn gemaakt, en zijn niet allemaal direct van kracht. De uitbetaalde lonen lagen in het eerste kwartaal van 2023 gemiddeld 5 procent hoger dan een jaar eerder, aldus het Centraal Bureau voor Statistiek. Dat was al de hoogste toename in veertig jaar, maar gezien de recente afspraken is het aannemelijk dat dit kwartaal een verdere stijging plaatsvindt.

De inflatie bedroeg in het eerste kwartaal nog 6,6 procent, de loonstijging is veelal nog onvoldoende om dit te compenseren. De prijzen stijgen inmiddels wel minder hard dan vorig jaar, in april met 5,2 procent ten opzichte van een jaar eerder. DNB-baas Knot vreest voor een ‘langdurige en hardnekkige’ inflatie als de lonen te snel stijgen en dit vervolgens weer leidt tot nog hogere prijzen.

Door allerlei maatregelen van het kabinet, waaronder verlaging van de belastingen en het energieplafond, bedraagt het verlies aan koopkracht wel veel minder dan de inflatie. Werknemers met een flinke verhoging van de cao gaan er daardoor ook in koopkracht op vooruit. In de sectoren industrie, groothandel en overheid zijn dit jaar de hoogste loonstijgingen afgesproken, van meer dan 7 procent. De kleinste cao-loonstijgingen werden ondertekend in de horeca (3 procent), het onderwijs (4,3) en de bouw (5,1).