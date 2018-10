Gemiddelde huizenprijs nadert 300 duizend euro, kortste verkooptijd sinds 2000

Foto ANP

Voor een huis wordt nu gemiddeld 292 duizend euro betaald. Drie maanden geleden was dat nog 288 duizend euro. Vergeleken met twaalf maanden geleden is de gemiddelde huizenprijs ruim 10 procent gestegen. De verkooptijd is vijftien dagen minder dan een jaar geleden. Sinds 2000 is de verkooptijd niet zo kort geweest, aldus de vereniging van makelaars. Ruim eenderde van de woningen werd in het voorbije kwartaal boven de vraagprijs verkocht.

Gebrek aan aanbod

De stijging van de prijs en de daling van de verkooptijd wordt deels veroorzaakt door een gebrek aan aanbod. Met 64 duizend woningen te koop staat slechts 1 procent van het totale aantal koopwoningen in de etalage. Vergeleken met een jaar geleden hangen er 30 procent minder ‘te koop’-borden aan gevels. Het aantal verkopen liep verder terug. In het derde kwartaal van dit jaar werden ruim 10 procent minder woningen verkocht dan een jaar geleden. Het is het vijfde achtereenvolgende kwartaal dat zich die terugloop voordoet.

Hoe ontwikkelt de huizenmarkt zich in jouw regio? Aan een nieuwe woning toe? Of wil je juist gunstig verkopen? Bekijk hier hoeveel het modale huis in jouw woonplaats kostte in het derde kwartaal van 2018 en hoeveel de gemiddelde verkoopprijs is veranderd.

Sterke concurrentie van beleggers

Gewone kopers kampen met een sterke concurrentie van beleggers op de woningmarkt, signaleert de makelaarsvereniging. Het is met de huidige bankrente nu eenmaal lucratief om vastgoed te kopen en verhuren, aldus de NVM. Ook expats kiezen er in de krappe huurmarkt steeds vaker voor om een woning te kopen in plaats van te huren.

Hoogtepunt huizenprijzen nog niet bereikt

De makelaarsvereniging ziet nog geen einde aan het oplopen van de prijzen en het krimpen van het aanbod. Afgelopen maandag sprak president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) al de verwachting uit dat het hoogtepunt van de huizenprijzen nog niet is bereikt. Wel voorziet hij een afzwakkende huizenprijsstijging, ‘simpelweg omdat steeds minder mensen het nog kunnen betalen.’ Hij maant huizenkopers tot voorzichtigheid: ‘Achteraf bezien worden de slechtste deals gesloten vlak voor de piek. Maar ik zie vooralsnog geen reden voor een snelle omslag.’

Het oplopen van de huizenprijzen verklaart Knot door de beperkte bouw van nieuwe woningen, die sterk achterblijft bij de gestegen vraag. Ook hij wijst op het toenemend aantal particuliere beleggers. Verder jaagt de groei van de economie, de bescheiden werkloosheid en de historisch lage rente van gemiddeld 2,4 procent de prijzen verder op.

De NVM pleit voor nieuwe maatregelen om de woningbouw te versnellen. De Nationale Woonagenda, de afspraak van begin dit jaar tussen Rijksoverheid en marktpartijen levert nog lang niet de beoogde 75 duizend nieuwbouwwoningen per jaar op. Jaarsma: ‘Gemeenten en provincies moeten nu versneld locaties voor nieuwbouw vrijmaken.’