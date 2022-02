Gemiddelde huizenprijs in 2021 nergens onder 2 ton, huis in Blaricum gemiddeld een miljoen

Villa’s in de gemeente Laren in het Gooi. Beeld ANP / Peter Hilz

De gemeenten Blaricum en Bloemendaal hebben een primeur: het zijn de eerste Nederlandse gemeenten waar de gemiddelde verkoopprijs van bestaande koopwoningen hoger is dan 1 miljoen euro. Dit is zo’n vijf keer zo hoog als in Pekela, de gemeente met de laagste gemiddelde huizenprijs. Daar werd het doorsneehuis in 2021 verkocht voor net iets meer dan 2 ton. Toch zijn ook in deze Groningse gemeente de prijzen flink gestegen, een jaar eerder was de gemiddelde huizenprijs er 164 duizend euro. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster.

Slechts in twee gemeenten daalden de verkoopprijzen: in de kleine gemeenten Veere en op Ameland was de gemiddelde verkoopprijs respectievelijk 2,3 en 0,5 procent lager dan vorig jaar. De grootste toename was zichtbaar in kleine gemeenten buiten de Randstad, zoals het Brabantse Oisterwijk, het Gelderse Rozendaal en Simpelveld in Limburg. Daar waren de transactieprijzen meer dan 30 procent hoger dan in 2020.

CBS huizenprijzen Beeld VK graphics

In januari stegen de huizenprijzen verder, het CBS registreerde vorige maand 21,1 procent hogere transactieprijzen dan een jaar eerder. Dit is een nog hogere stijging dan de 20,4 procent in december, toen al de grootste toename sinds de aanvang van deze statistiek in 1995. Er werden 14 duizend woningtransacties geregistreerd, 43 procent minder dan in januari vorig jaar. Toen piekte het aantal aankopen juist, omdat kopers die jonger waren dan 35 geen overdrachtsbelasting hoefden te betalen. Sinds 1 april geldt deze vrijstelling alleen nog voor woningen tot 4 ton, een bedrag waarvoor in steeds minder gemeenten een woning te vinden is.