Gemiddelde huizenprijs duikt weer onder 4 ton: kopers stellen aankoop uit, in de hoop op verdere prijsdaling

Een huis te koop in Castricum. Beeld Elisa Maenhout

Dat blijkt uit cijfers van makelaarsvereniging NVM over het eerste kwartaal van dit jaar. De gemiddelde huizenprijs zakte met 3,6 procent sinds het laatste kwartaal van vorig jaar. De prijsstijging van 20 procent over 2021 is daarmee dus nog niet tenietgedaan.

De prijzen zijn het sterkst gedaald in de steden. Oude woningen in historische centra, eerder juist zeer populair, zijn het meest in prijs gedaald. Alle gemeenten in Noord- en Zuid-Holland en Utrecht kennen een sterke prijsdaling. ‘De markt was hier erg krap, de prijzen stegen er hard. De prijscorrectie is hier het grootst’, aldus de analyse van de NVM. De provincies Zeeland, Friesland en vooral Drenthe en Overijssel kennen de minst sterke prijsdalingen.

In Amsterdam en omstreken daalde de gemiddelde verkoopprijs met ruim 9 procent op jaarbasis, naar 482 duizend euro. In Haarlem en omstreken was dat 15 procent naar 516 duizend euro, in Utrecht 11 procent naar 447 duizend euro. Den Haag en omstreken zag de prijzen dalen met 13,5 procent, naar 388 duizend euro. Voor Rotterdam/Groot Rijnmond was dat 8 procent, naar 366 duizend euro.

Onder de vraagprijs

Ook het aantal overbiedingen is sterk teruggelopen. Een jaar geleden werd 81 procent van de woningen verkocht voor een bedrag boven de vraagprijs. In het eerste kwartaal van dit jaar is dat nog maar 31 procent. Gemiddeld werd 1,3 procent minder dan de vraagprijs betaald. In de afgelopen drie maanden was een woning na gemiddeld 42 dagen verkocht. Dat is twaalf dagen langer dan eind vorig jaar.

Aan ruim 30 duizend Nederlandse huizen hangt nu een te-koopbord. Twaalf maanden geleden waren dat er niet meer dan zo’n 17 duizend. De gemiddelde vraagprijs is 506 duizend euro. Dat is 6 procent meer dan een jaar geleden. Vooral (dure) vrijstaande woningen tellen zwaar mee in dat gemiddelde, een categorie die het momenteel moeilijk heeft in de verkoop. Woningen die pas in de afgelopen drie maanden te koop werden gezet, hadden een gemiddelde vraagprijs van 419 duizend euro, 4,4 procent lager dan vorig kwartaal.

Ondanks de groei van het aanbod is volgens de makelaars nog steeds sprake van een krappe markt. ‘Van een gezond evenwicht tussen vraag en aanbod is zeker nog geen sprake’, aldus makelaar Lana Gerssen, voorzitter van de NVM vakgroep Wonen. Ondanks de prijsdaling worden kopers nog steeds geconfronteerd met een hogere netto maandlast, met dank aan de gestegen rente op hypotheken. De daling van de woningprijzen kan nog niet op tegen de stijging van de hypotheekrente op, die in 1,5 jaar tijd ongeveer verdrievoudigde.

Verlaagde vraagprijs

Veel kopers stellen de aankoop van een woning uit, in de hoop dat de prijzen nog verder zullen dalen, zien de makelaars. Ook de angst voor een recessie speelt mee. Verder willen kandidaat-kopers niet meer het risico lopen op dubbele woonlasten. Zij willen eerst hun huidige woning verkopen voordat zij hun volgende huis aankopen. In eerdere jaren was dat omgekeerd, toen woningen nog in een oogwenk een koper vonden.

Ongeveer 53 procent van alle te koop staande woningen staat op dit moment korter dan een kwartaal te koop. Driekwart van de woningen wordt binnen een kwartaal verkocht en ruim 90 procent binnen een half jaar. Bij 15 procent van de beschikbare woningen is de vraagprijs verlaagd, met gemiddeld ruim 25 duizend euro.