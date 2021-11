Gemiddeld huishouden betaalt bij Vattenfall volgend jaar 40 euro per maand extra

Beeld EPA

De gasprijzen bij energieleverancier Vattenfall stijgen vanaf 1 januari fors: van 82,5 cent per kuub naar 125,9 cent. Voor stroom betalen Vattenfall-klanten met een variabel contract straks geen 23,6 cent maar 26,2 cent per kilowattuur. Bij een gemiddeld verbruik betekent dit dat een klant met een variabel contract 39,40 euro per maand meer zal moeten betalen, berekende Vattenfall. In Nederland heeft iets minder dan de helft van de huishoudens een variabel contract.

De NOS meldde een week geleden nog dat de stijging voor een huishouden met een gemiddeld verbruik – van 3.500 kilowattuur en 1.500 kuub gas per jaar – en een variabel tarief zo’n 20 euro per maand extra kwijt zijn aan de energierekening. Op jaarbasis betalen mensen met een gemiddeld verbruik bij Vattenfall 472,80 euro extra. Maar volgens Vattenfall verbruiken zijn klanten gemiddeld minder – 2.250 kilowattuur elektriciteit en 1.200 kuub gas. Met dat verbruik betalen klanten 25,85 per maand meer. Eneco en Essent hebben hun nieuwe tarieven nog niet bekendgemaakt.

De overheid heeft vanwege de oplopende energiekosten besloten een korting te geven op de energiebelasting. Dat de kosten voor gas relatief een stuk hoger zijn dan elektriciteit komt doordat die korting alleen geldt voor stroom. Daarnaast geeft de overheid ieder huishouden in 2022 een vaste korting van 558,56 euro op de energierekening. Vergeleken met 2021 betaalt een huishouden met een gemiddeld verbruik in 2022 478 euro minder energiebelasting, berekende vergelijkingssite Gaslicht.com.

Thuiswerken

‘Mensen die weinig gas verbruiken profiteren het meest’, zegt Ben Woldring, de oprichter van Gaslicht.com. ‘Als je naar het faillissement van Welkom Energie kijkt, dan zie je dat het gemiddelde verbruik van die mensen op 1.600 kuub gas ligt. In Nederland heb je veel slecht geïsoleerde huizen, met een groot gezin, waar veel gedoucht wordt en veel kamers tegelijkertijd in gebruik zijn en dus verwarmd moeten worden. Door het thuiswerken staat de verwarming overdag ook hoger. Het verbruik van 1.500 kuub is gebaseerd op een normaal jaar, niet op een coronajaar.’

Woldring had liever gezien dat de korting op de energiebelasting verdeeld was over zowel elektriciteit als gas. ‘De gedachte zal zijn geweest om het gasverbruik te ontmoedigen, vanwege het klimaat, maar de mensen die nu geraakt worden zijn vaak mensen die niet in staat zijn om zelf hun huis te isoleren of over te stappen op een warmtepomp. Ze zijn afhankelijk van een verhuurder of woningcorporatie.’ Wel vindt hij het verstandig dat ook voor het midden- en kleinbedrijf een belastingreductie is toegepast. ‘Anders worden ook de broodjes een stuk duurder.’

Onlangs tikte de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt nog diverse energiebedrijven op de vingers, toen ze besloten modelcontracten uit de markt te halen. Dit zijn variabele contracten waarbij het tarief doorgaans maar twee keer per jaar wijzigt. Door de bijzondere marktomstandigheden waren zulke contracten (tijdelijk) voordeliger dan andere contracten, hoewel dat op de lange termijn niet hoeft te gelden, zegt de toezichthouder.

Mensen die op zoek waren naar een nieuwe energieleverancier, onder meer door het faillissement van Welkom Energie, kregen bijvoorbeeld te horen dat zulke contracten ‘uitverkocht’ waren. Om welke energiebedrijven het ging heeft de ACM niet bekendgemaakt, maar inmiddels kunnen consumenten zulke contracten weer afsluiten.