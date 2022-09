Koningin Elizabeth II inspecteert de Queen's Own Nigeria Regiment, tijdens haar rondreis door het Gemenebest, op 2 februari 1956. Beeld Corbis via Getty

Toenmalig prinses Elizabeth was precies zeventig jaar geleden op reis in Kenia, dat toen nog deel uitmaakte van het koloniale Britse rijk, toen ze hoorde dat haar vader George VI was gestorven en dat zij zich naar Groot-Brittannië moest haasten om daar de troon te bestijgen.

Ten tijde van de onheilstijding verbleef de prinses naar verluidt in een vissershut genaamd Sagana, die als huwelijkscadeau aan haar was geschonken. Prins Philip zou haar hebben verteld wat haar te wachten stond, nadat de secretaresse van de prinses was gebeld door een journalist van The East African, om te vragen of de geruchten die per telex uit Groot-Brittannië kwamen, klopten.

Koningin Elizabeth II met keizer Haile Selassie tijdens een bezoek aan Ethiopia, februari 1965. Beeld Getty

Wereldrijk in verval

Het Britse koloniale rijk was toen al aan het afbrokkelen. In Kenia was tijdens het koninklijke bezoek in 1952 de Mau Mau-opstand net begonnen. De opstand was een reactie op de honderdduizenden Kenianen die werden vastgehouden en mishandeld in detentiekampen, iets waar de Britse overheid en het koningshuis lang over heeft gezwegen.

Hoewel er inmiddels excuses zijn gemaakt en deels ook herstelbetalingen zijn gedaan, is er volgens veel Kenianen nog veel meer nodig. Zo werd er vorige maand nog een aanklacht ingediend bij het Europese Hof van de Rechten van de Mens; een groep Kenianen wil 200 miljard euro aan reparatiegelden voor het onrecht dat hen is aangedaan.

Hoewel dat ‘Gemenebest’ niet lang na Elizabeths kroning zou worden ontbonden, maakten nog veel landen verspreid over het Afrikaanse continent deel uit van het koloniale rijk. Koningin Elizabeth heeft die dekolonisatie tijdens haar periode als koningin bewust meegemaakt. In 1947, toen ze tijdens een reis naar Zuid-Afrika haar 21ste verjaardag vierde, hield ze een veel geciteerde toespraak waarin ze beloofde dat ze haar ‘hele leven, of het nu lang of kort is, gewijd zal zijn aan uw dienst en de dienst van onze grote keizerlijke familie waartoe we allemaal behoren’.

Koningin Elizabeth II en prins Philip zwaaien naar schoolkinderen in Nigeria, 15 februari 1956. Beeld Getty

De Britse royal verzette zich tevergeefs tegen de dekolonisatie van landen in het Britse Gemenebest. Gold Coast bereikte vlak voor haar aantreden in 1951 de status van ‘zelfbestuur’, werd in 1957 officieel onafhankelijk en ging verder als Ghana. Rhodesië werd 23 jaar later onafhankelijk en veranderde de naam in Zimbabwe. Alle Afrikaanse landen die bij haar aantreden deel uitmaakten van het Britse koloniale rijk werden tijdens haar ‘heerschappij’ onafhankelijk.

Gemengde reacties uit Afrika

Op het overlijden van koningin Elizabeth wordt in Afrikaanse landen gemengd gereageerd. Staatshoofden kwamen met condoleances, maar op sociale media doen berichten de ronde dat bevolkingen van ex-ko­lo­niën van Groot-Brittannië gezamenlijk feest zouden vieren. Toch zijn negentien Afrikaanse landen anno 2022 nog altijd ‘lidstaten van het Afrikaanse Gemenebest’. Een paar maanden terug werd het zeventigjarig jubileum van koningin Elizabeth in veel van de landen die deel uitmaakten van dat Gemenebest zelfs nog gevierd.

Zo werd op 3 juni in Nairobi, de hoofdstad van Kenia, een evenement gehouden ter ere van het jubileum van koningin Elizabeth. ‘Over de hele wereld staan ​​we stil bij het licht en de tijd, de prestaties en de invloed die koningin Elizabeth heeft en heeft gehad en wat dat heeft betekend voor naties, volkeren en samenlevingen in het Gemenebest’, zei voorzitter van de plaatselijke Rotary-club, Josephine Ajiambo, tijdens die viering. ‘De humor, de gebaren… We kijken allemaal tv en we spelen cricket. Behoren die dingen tot het Gemenebest of zijn ze Brits? Ik heb geen antwoord op die vraag.’