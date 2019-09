Gemengde reacties op de dood van de man die Zimbabwe hielp oprichten en het daarna verwoestte

Mugabe in 1995 met president Clinton tijdens een bezoek aan het Witte Huis. Hij maakte zeven Amerikaanse presidenten mee tijdens zijn lange bewind. Beeld AP

Violet Gonda, een Zimbabwaanse tv-journalist, op Twitter: ‘Een gecompliceerd en besmet figuur voor velen. Een held voor sommigen, een despoot voor anderen. Zal Zimbabwe rouwen om zijn dood, of zijn ze te druk bezig om te overleven?’

Uhuru Kenyatta, president van Kenia, in een verklaring: ‘Hij was een staatsman op leeftijd, een vrijheidsstrijder en een Pan-Afrikaan. Wij zullen oud-president Mugabe herinneren als een moedig man die nooit bang was voor waarin hij geloofde, ook als het niet populair was.’

Peter Hain, Labour-politicus en een voormalige Britse antiapartheidsactivist, tegen de Press Association: ‘Hij was een tragisch voorbeeld van een vrijheidsstrijder die daarna alles verraadde waarvoor was gevochten. Aan de ene kant was hij een moedige vrijheidsheld die gevangen werd gezet en werd gemarteld. Antiapartheidsactivisten zoals ik waren indertijd blij om te zien dat hij werd gekozen, met de belofte een nieuw, niet-raciaal Zimbabwe op te bouwen. Maar hij werd corrupt, onderdrukkend, dictatoriaal en meedogenloos’.

Death of an African Icon.1st black leader of independent Zim.Complex & tainted figure for many.A hero to some, a despot to others.

Both Mugabe’s rule & removal represent opportunities squandered.

Will Zims mourn his passing or are they too busy struggling to survive?

#RIPMugabe pic.twitter.com/b0QMGLkTCG Violet Gonda

Tariro Makena, straatverkoper in de hoofdstad Harare, tegen AP: ‘Ik zal geen traan laten om deze wrede man. Hij heeft alle problemen van het land veroorzaakt en nu willen ze dat we doen alsof het allemaal nooit is gebeurd.’

Cyril Ramaphosa, president van Zuid-Afrika, in een verklaring: ‘Een vrijheidsstrijder en een kampioen van Afrika’s gevecht tegen het kolonialisme. Zimbabwe’s strijd tegen het kolonialisme onder Mugabe’s leiderschap heeft ons geïnspireerd in ons eigen gevecht tegen de apartheid. Het sterkte ons in ons geloof dat Zuid-Afrika op een dag ook vrij zou zijn.’

Jacob Mafume van de Zimbabwaanse oppositiepartij MDC in een tweet: ‘Zijn leven was ingewikkeld en wreed. Een les dat je niet lang moet vasthouden aan de macht. Hij was gehaat, maar ook geliefd. Hij laat een geruïneerd land achter.’

Ambassade VS in Zimbabwe op Twitter: ‘De Verenigde Staten condoleren de familie en het volk van Zimbabwe. Samen met anderen in de wereld denken we aan zijn bijdrage in het veiligstellen van de onafhankelijkheid van Zimbabwe.’

Cde Mugabe was an icon of liberation, a pan-Africanist who dedicated his life to the emancipation and empowerment of his people. His contribution to the history of our nation and continent will never be forgotten. May his soul rest in eternal peace (2/2) President of Zimbabwe

Silas Marongo, een inwoner van een buitenwijk van Harare die hout verzamelt voor als er weer een elektriciteitsstoring is, tegen AP: ‘Het is nu erger allemaal. Het leven onder Mugabe was niet goed, maar het was nooit zo slecht. De mensen die hem hebben afgezet, weten niet wat ze doen.’

David Coltart, parlementariër in Zimbabwe, mensenrechtenadvocaat en een tegenstander van Mugabe, op Twitter: ‘Hij was een gigant op het politieke toneel in Zimbabwe. Zijn blijvende positieve nalatenschap zal zijn rol zijn in het beëindigen van het witte minderheidsbewind. Jammer genoeg worden de negatieve aspecten van wat hij heeft achtergelaten – geweld, geen respect voor het recht, corruptie en machtsmisbruik – nog voortgezet door het nieuwe regime dat hem in de coup van 2017 afzette.’

Emily Thornberry, buitenland-woordvoerder van het Britse Labour, tegen de BBC: ‘Ik zal geen tranen laten vanwege de dood van Mugabe. Hij nam een land over dat nog zoveel belofte had. Wij waren toen allemaal zo hoopvol. Maar hij raakte volledig de weg kwijt. Hij ruïneerde de kansen van het land op een goede toekomst.’

Emmerson Mnangagwa, president van Zimbabwe, in een tweet: ‘Zijn bijdrage aan de geschiedenis van ons land en het continent zal nooit worden vergeten.’

Fadzayi Mahere, advocaat en criticus van Mugabe’s partij Zanu-PF: ‘Rust zacht, Robert Mugabe. Mijn reactie op jouw overlijden is gecompliceerd. Ik ga een lang stuk schrijven.’