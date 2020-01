Gemeenteraad Rotterdam wil totaalverbod op vuurwerk

Blokkades en politiecontrole in de omgeving van de Erasmusbrug op oudejaarsavond. Beeld ANP

Volgens VVD-fractievoorzitter Vincent Karremans heeft Rotterdam de afgelopen jaren alles in het werk gesteld om de overlast van (consumenten-)vuurwerk te beteugelen, maar heeft dit niets geholpen. ‘Vorig jaar werden er negen mensen met oogletsel bij het Oogziekenhuis in Rotterdam binnengebracht, nu waren dat er achttien.’

Ook wijst hij op de 200 duizend euro schade die de afgelopen jaarwisseling veroorzaakte, de in brand gestoken auto’s en containers en de duizend meldingen die de Rotterdamse meldkamer tijdens de jaarwisseling te verwerken kreeg. ‘Op een gegeven moment moet je zeggen: nu is het klaar.’

Zondag stelde PvdA-fractievoorzitter Co Engberts na een rondje turven vast dat voor het eerst de meeste raadsleden in de tweede gemeente van Nederland het consumentenvuurwerk aan banden willen leggen. ‘Maar ik vind het heel tof dat de VVD zich, tegen de partijlijn in, nu ook bij ons aansluit. Je wilt zo’n belangrijk besluit niet met de kleinst mogelijke meerderheid nemen. Nu maar hopen dat ze dit in Den Haag ook inzien.’

Door het consumentenvuurwerk te verbieden, daagt Rotterdam het kabinet uit kleur te bekennen. Karremans: ‘Als het kabinet het knalvuurwerk en de vuurpijlen verbiedt, zijn wij ook tevreden. Maar wijzelf kunnen dat als gemeente niet. In onze gemeentelijke APV kunnen we geen uitzonderingen maken, we moeten of ja of nee zeggen tegen vuurwerk.’

In de landelijke politiek en veel (grote) gemeenten woedt volop discussie over de toekomst van het consumentenvuurwerk. Zo wil volgens de NOS het overgrote deel van de CDA- en VVD-burgemeesters in de honderd grootste gemeenten een geheel of gedeeltelijk verbod op vuurwerk. VVD’er Jan van Zanen, de burgemeester van Utrecht, noemt een verbod onontkoombaar en zegt ‘dat we het volstrekt uit de hand hebben laten lopen.’ VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff ziet alleen iets in een vuurwerkverbod als dat ‘werkelijk helpt om de agressie en het letsel te verminderen’.

Karremans beseft dat een verbod 'goedwillende’ Rotterdammers met een liefde voor vuurwerk dupeert. ‘Ik heb al de nodige telefoontjes gehad, zowel negatief als positief van aard.’ Hij pleit ter compensatie voor (nog) meer vuurwerkshows in Rotterdam, naast bijvoorbeeld het landelijk uitgezonden spektakel bij de Erasmusbrug. ‘Al weet ik zeker dat er straks nog steeds een paar rotjes worden afgestoken.’

Hij erkent dat het handhaven van een algeheel vuurwerkverbod ‘een probleem’ is. ‘Maar met alle vuurwerkvrije zones is het helemaal niet te handhaven. In de ene straat mag je wel en in de andere niet afsteken. Goed hoeft niet de vijand te zijn van perfect. Dit is een stap in de goede richting.’

Het Rotterdamse vuurwerkverbod wordt waarschijnlijk aangenomen bij de eerste gemeenteraadsvergadering van het jaar, op 30 januari. Mocht het kabinet overgaan tot het verbieden van knalvuurwerk en vuurpijlen, dan kunnen bepaalde soorten vuurwerk in Rotterdam wellicht alsnog worden afgestoken bij de volgende jaarwisseling. Daarnaast wijst burgemeester Aboutaleb op de ongewone situatie dat vuurwerk verkopen in zijn gemeente straks wel mag, maar afsteken niet meer.

Op en rond de Erasmusbrug wordt het nieuwe jaar gevierd met Het Nationale Vuurwerk. Beeld ANP