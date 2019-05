Gemeenteraad keert zich tegen ‘Dubai in Zeeland’

Het Grevelingenmeer Beeld Marcel van den Bergh

De dubbele tegenslag voor de projectontwikkelaars, die een soort Zeeuws Dubai voor ogen hebben met dertien opgespoten eilandjes en 325 prijzige vakantievilla’s in het Grevelingenmeer, volgt op een jarenlange strijd rond het prestigeproject.

De gemeente Schouwen-Duiveland was aanvankelijk enthousiast. Een kleine twee jaar geleden stemde de gemeenteraad nog met een ruime meerderheid in met het plan. Maar ook toen al klonk veel kritiek, onder meer van natuurorganisaties. Zij vrezen dat de komst van het luxe recreatiepark inclusief hotel, winkels en ‘yachtclub met uitstekende gastronomie’ het leefgebied van de vogels en de zeehonden zal verstoren.

Windsurfers

Een andere felle groep tegenstanders zijn windsurfers. Zij zijn bang dat met de aanleg van Brouwerseiland niet alleen hun opstapplaats zal verdwijnen, maar dat ook de wind erdoor in kracht zal afnemen. Samen met de natuurorganisaties stapten ze naar de Raad van State.

Die gaf de klagers dinsdag gelijk. De hoogste bestuursrechter van Nederland wees er op dat de bebouwing in het bestemmingsplan hoger mag worden dan aanvankelijk was afgesproken. Naar de gevolgen daarvan is geen onderzoek gedaan. Daardoor is niet duidelijk wat de komst van het recreatiepark betekent voor natuur en surfers.

Bovendien zijn de gevolgen voor vogels zoals de fuut, de aalscholver en de kleine zilverreiger in het natuurgebied Grevelingen volgens de Raad van State onvoldoende onderzocht, ‘terwijl het al niet goed gaat met deze vogels in dat gebied’. De raad haalde daarom niet alleen een streep door het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning, maar ook door de natuurvergunning.

Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk. Het project zou wel, in herziene vorm, alsnog het licht kunnen zien. ‘Als de betrokken overheden door willen gaan met het project, zijn er aanpassingen en nieuwe onderzoeken nodig’, aldus de hoogste bestuursrechter van Nederland.

Projectontwikkelaar

De betrokkenen, waaronder de Zeeuwse projectontwikkelaar Matthijs Zeelenberg, hebben tot nu toe niet gereageerd op de uitspraak. Gijs Hendriks, projectleider van Brouwerseiland en werkzaam bij Boskalis, dat de eilandjes zou opspuiten, laat weten niet te willen reageren tot er gesproken is met de gemeente. Het project zou 180 miljoen euro gaan kosten, en een deel van dat geld is al uitgegeven, valt te lezen op de website van het project.

De gemeenteraad zorgde voor de tweede tegenvaller. De coalitiepartijen maakten vrijdagavond bekend dat ze komende donderdag een motie indienen waarin staat dat ze een nieuwe aanvraag van de initiatiefnemers van het project niet zullen steunen. Daarmee staat de komst van de archipel op losse schroeven.

Robbert Lievense, fractievoorzitter van Leefbaar Schouwen-Duiveland, de grootste partij in de gemeente, verwacht dat de motie op een ruime meerderheid van de stemmen kan rekenen. ‘De raad is eensgezind, met uitzondering van de VVD.’

Gemeenteraadsverkiezingen

De ommezwaai volgt op de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar. De lokale VVD, voorstander van Brouwerseiland, verloor toen niet alleen twee van de vier zetels, maar kreeg ook voor het eerst sinds jaren geen plek in het college.

Ook de visie op de omgang met de kust is veranderd. Zeeland, dat net als de andere kustprovincies de afgelopen jaren de toestroom van toeristen enorm zag toenemen, tekende in 2017 de Kustvisie. Daarin staat dat aan de kust niet meer mag worden bijgebouwd. Bestaande projecten mogen wel worden verbouwd; de hoop is dat vervallen vakantieparken de komende jaren worden opgeknapt.

Voor ‘pijplijnprojecten’, die al in de maak waren toen de provincie Kustvisie tekende, geldt ook een uitzondering. Door die regeling zijn er de afgelopen jaren alsnog op meerdere plekken vakantieparken bijgebouwd. Maar volgens raadslid Lievense zal de gemeenteraad eventuele gewijzigde plannen voor Brouwerseiland zien als een nieuwe situatie.

Economische tegenvaller

Als Brouwerseiland, dat 180 miljoen euro moest kosten, er niet komt, betekent dat een economische tegenvaller voor de gemeente. Het project zou, volgens de ontwikkelaar althans, vijfhonderd banen opleveren. Driekwart van de villa’s op de nog niet bestaande eilandjes was op voorhand al verkocht. ‘Onze lokale economie krijgt een optater’, aldus Lievense. ‘Ik weet van meubelzaken en keukenbedrijven dat de orders al klaar stonden voor het geval de Raad van State groen licht zou geven.’

Lievense heeft het er voor over. ‘Onze kijk op bebouwing van de kust is veranderd. We zijn een kleine gemeente, toerisme voor ons belangrijk. Vroeger waren we daarom voor het plaatsen van strandhuisjes en vakantieparken. Nu zien we in dat toeristen juist vanwege de ruimte hierheen komen. De stranden zijn leeg, de kusten nog niet volgebouwd. Dat willen we zo houden.’